《劍星2》破敗城市圖意外曝光　網驚呼：就是「8D魔幻重慶」

記者黃冠瑋／綜合報導

由SHIFT UP開發、索尼互動娛樂發行的動作冒險遊戲《劍星》，早在去年就首度公開後續新作開發進展計畫，其中就預告目標《劍星2》希望在2026年底前發布。如今官方近期意外透露了一張的實地場景遊戲概念圖，消息曝光後瞬間引起網上熱議，就有人驚訝發現，根本與中國「8D魔幻城市」重慶如出一轍。

▼《劍星2》破敗城市圖意外曝光。（圖／翻攝自X／@StellarBlade）

根據官方此次所釋出概念圖，可以清楚看到許多高聳建築被大雨沖刷破敗不堪，但每棟大樓佇立位置和中間連接走廊，就可以發現簡直跟中國「8D魔幻城市」重慶一模一樣，因此許多人都大膽猜測，很可能SHIFT UP團隊所製作的《劍星2》場景，就是取自中國城市背景。

至於為何中國重慶這座城市會被稱作「8D魔幻城市」，是因為其獨特山地地形和立體交通系統，像是輕軌穿樓、多層立交、長江索道、防空洞火鍋店、樓頂運動場等，其中「你的頂樓是我的一樓」的奇特城景，更是爆紅到國外，因此造就了如夢似幻、令人迷失方向的獨特城市樣貌，也由於太過科幻，被當作遊戲題材，可說是非常適合。

另外，雖說官方在貼文當中並未明確此次新作是何款遊戲，但卻標記了「#StellarBlade」，再加上從先前2025年Shift Up財報中計劃圖，就可知曉在《劍星》成功推出PC版後，就會開始著手後續新作，並且預計將在2027年以前上市，想必此次關於後續，官方還會釋出更多草圖，來為遊戲上市前做一波鋪成熱度。