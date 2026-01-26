《蠟筆小新》野原家現實多少錢？理財師試算房價　網驚呼：好真實

記者楊智仁／綜合報導

經典動畫《蠟筆小新》中，野原一家居住的獨棟住宅看似普通，卻陪伴無數觀眾成長。日本理財規劃師武藤貴子專欄撰寫試算文章，若以現實條件購買野原家的房子，所需房價與房貸金額曝光後，意外引發網友熱議，直呼「原來野原家其實很寫實」。

▼《蠟筆小新》中野原家是許多人的回憶。（圖／翻攝自推特）

《蠟筆小新》故事舞台設定在日本埼玉縣春日部市，野原家為木造兩層樓住宅，推測格局為 3LDK ( 類似台灣三房一廳 )，土地面積約 35 坪，室內建坪約 24 坪。雖然動畫中看起來相當寬敞，但實際上屬於郊區常見的「精簡型住宅」。若依 2025 年春日部市住宅用地公告地價與一般新建木造住宅成本推算，野原家的土地加建築總價約落在 3,000 - 3,800 萬日圓 ( 約 700 萬台幣 ) 左右，與當地新建獨棟住宅行情相近，並非遙不可及的天價。

進一步假設以房貸購屋，頭期款約 2 成，其餘 8 成申貸、35 年期固定利率計算，每月房貸還款金額約 8 萬日圓 ( 約 16000 台幣 )出頭。以設定中父親野原廣志年收約 600 萬日圓推估，房貸負擔約佔月實領收入 2 成，屬於一般認為「可負擔範圍內」的水準。換言之，野原家雖然談不上富裕，但在穩定收入、精打細算的前提下，確實能支撐起獨棟住宅、養育兩名孩子與飼養寵物的生活型態。