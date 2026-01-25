絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價　《七龍珠》整套上看3萬

記者楊智仁／綜合報導

全台最大二手書及興趣交易平台露天市集觀察到，隨著年關將近，站上二手書與漫畫的上架與成交量，每年此時都呈現倍數成長。看準這波整理潮，露天市集推出「露天清書櫃計畫」第二季，攜手 50 位出版社編輯、作家、漫畫家與古籍收藏推動者，帶頭倡議「全民一起來上架」，讓不再被翻閱的書，重新流動到下一位讀者手中。

露天市集統整過去一年站上 30 大二手書核心賣場（包含讀冊、書寶等）的銷售數據，首度公布「2025年度二手書三十大長銷榜」 、「二手漫畫榜」及「二手書高價交易排行榜」，並歸納出三大長銷趨勢，不僅成功帶動 Z 世代閱讀風氣，也實質推升漫畫收藏及動漫週邊買氣與討論熱度。

在年度 30 大二手書長銷榜中，ACG 作品為最大主力，近半數皆入榜，其中日本漫畫更是囊括前十大榜單中。榜首由《蠟筆小新》奪下，《ONE PIECE 航海王》、《靈異教師神眉》、《火影忍者》、《名偵探柯南》，以及《亂馬 1/2》、《城市獵人》等經典作品緊追在後。這些多半誕生於 80、90 年代的日本經典IP作品，近年卻因劇場版上映、重製版動畫、OTT 平台上架或週年企劃，再次引爆社群討論，不僅是令Y世代老漫迷感到懷舊又興奮，亦成功「破圈」吸引 Z 世代入坑。

除了暢銷作品，二手漫畫長銷榜也揭露一個「新收藏現象」，只有在二手市場才能看見的絕版書正快速升值。以 1984 至 1995 年出版、共 42 冊的《七龍珠》為例，原本單本定價約 90 至 200 元，隨著 40 周年話題發酵，「黑皮版」在二手市場中出現超過 10 倍溢價，單本成交價突破千元，近一年整套二手成交金額甚至落在 3 萬元區間，成為動漫迷與收藏家爭相尋覓的夢幻逸品。