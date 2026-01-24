《GTA6》開發總部爆「火災意外」　無傷亡官方喊話：遊戲不影響

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲圈備受矚目《俠盜獵車手VI》（GTA6）尚未正式問世，然而卻爆出許多問題，先是解雇30名洩密員工，遊戲二次延期，如今又傳出位於愛丁堡開發總部，近日發生一起意外火災，不過據了解由於發生時間在凌晨，因此並無人員傷亡，Rockstar Games也向粉絲聲明，「不會影響《GTA6》開發，請大家放心」。

▼《GTA6》開發總部愛丁堡爆火災意外。（圖／翻攝自Rockstar Games）

事情其實是，發生在1月19日位於蘇格蘭愛丁堡的辦公室發生了一起小型火災，根據聲稱起因是大樓內一間鍋爐房故障，因此才導致意外起火。事發沒多久，消防人員便於英國格林威治時間凌晨5點趕到現場，隨後便在格林威治標準時間上午9點21分撲滅成功離開。不過，不幸中萬幸由於火災發生在凌晨，因此當時大樓內並無人，並無嚴重傷亡。後續Rockstar的一位發言人也向外聲明證實，無人受傷，「非常感謝那些關心我們的人，也感謝迅速趕到現場評估情況的警察和消防人員」。其中一位Rockstar員工也向許多粉絲喊話，這不會影響《俠盜獵車手6》的開發，強調「請放心所有人都平安無事，我們的工作室仍在正常運作」。

至於關於辦公室結構是否損害嚴重，目前尚未可知，但據外媒透露Rockstar員工當天照常上班，不過為了以防萬一，Rockstar公司也向行動控制中心調集了三輛消防車和專家前往現場查看情況，消防員正在努力控制這座商業建築的結構損壞。另外，關於《俠盜獵車手VI》目前則是暫定在2026年11月19日，但後續是否延期還尚未可知，畢竟現今正與前30名員工打官司，再加上此次火災意外，因此遊戲延後至2027年也不一定。