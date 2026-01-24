ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA6》開發總部爆「火災意外」　無傷亡官方喊話：遊戲不影響

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲圈備受矚目《俠盜獵車手VI》（GTA6）尚未正式問世，然而卻爆出許多問題，先是解雇30名洩密員工，遊戲二次延期，如今又傳出位於愛丁堡開發總部，近日發生一起意外火災，不過據了解由於發生時間在凌晨，因此並無人員傷亡，Rockstar Games也向粉絲聲明，「不會影響《GTA6》開發，請大家放心」。

▼《GTA6》開發總部愛丁堡爆火災意外。（圖／翻攝自Rockstar Games）

▲▼《GTA6》開發總部愛丁堡爆火災意外。（圖／翻攝自Rockstar Games）

事情其實是，發生在1月19日位於蘇格蘭愛丁堡的辦公室發生了一起小型火災，根據聲稱起因是大樓內一間鍋爐房故障，因此才導致意外起火。事發沒多久，消防人員便於英國格林威治時間凌晨5點趕到現場，隨後便在格林威治標準時間上午9點21分撲滅成功離開。不過，不幸中萬幸由於火災發生在凌晨，因此當時大樓內並無人，並無嚴重傷亡。後續Rockstar的一位發言人也向外聲明證實，無人受傷，「非常感謝那些關心我們的人，也感謝迅速趕到現場評估情況的警察和消防人員」。其中一位Rockstar員工也向許多粉絲喊話，這不會影響《俠盜獵車手6》的開發，強調「請放心所有人都平安無事，我們的工作室仍在正常運作」。

至於關於辦公室結構是否損害嚴重，目前尚未可知，但據外媒透露Rockstar員工當天照常上班，不過為了以防萬一，Rockstar公司也向行動控制中心調集了三輛消防車和專家前往現場查看情況，消防員正在努力控制這座商業建築的結構損壞。另外，關於《俠盜獵車手VI》目前則是暫定在2026年11月19日，但後續是否延期還尚未可知，畢竟現今正與前30名員工打官司，再加上此次火災意外，因此遊戲延後至2027年也不一定。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【停紅燈下一秒全撞飛】轎車突然暴衝　機車騎士全傻眼！

推薦閱讀

《GTA6》開發總部爆「火災意外」　無傷亡官方喊話：遊戲不影響

瘋狂FPS玩家造擬真反饋配備　「火花玩命」引馬斯克笑言：硬核

《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓料理　「可頌咖哩」網驚：有夠邪門

俄國爆有意先禁《GTA6》　轟批「男脫衣」有違道德迫害青年

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

夜迴「溫馨農場新作」《靜謐田園》登場　粉看畫風嚇傻：要確耶！

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

日本環球影城丟重磅！推世界級企劃「把寶可夢世界變成現實」

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到...首年要交出全部營收

《間諜家家酒》分鏡角色圖曝光！簡單線條粉絲驚呼：都認得出來

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓料理

環球影城攜手寶可夢

玩家造「三合一主機」網驚呆

《咒術迴戰》第三季掀模仿潮

俄國爆有意先禁《GTA6》

《GTA6》開發總部爆火災意外

瘋狂FPS玩家造擬真反饋裝備

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

超人氣童書〈屁屁偵探〉遭炎上

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到

最新新聞

《GTA6》開發總部爆火災意外

瘋狂FPS玩家造擬真反饋裝備

《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓料理

俄國爆有意先禁《GTA6》

任天堂、傑仕登TGS內容搶先看

夜迴「農場新作」《靜謐田園》

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂

環球影城攜手寶可夢

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到

《間諜家家酒》分鏡角色圖曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366