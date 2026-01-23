ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

記者蘇晟彥／綜合報導

台北國際電玩展將在29日揭開序幕，今年最大攤位由任天堂拿下，而呼聲最高、新作最重磅則落在傑仕登帶來的攤位，將有《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》及《Resident Evil Requiem》等遊戲與舞台活動等待玩家前來，兩間廠商也在近期公佈這次電玩展規劃，就來一起看看吧！

▼任天堂今年一樣以試玩、互動為主題，儘管並無舞台活動，但每年仍吸引不少粉絲朝聖。（圖／任天堂提供）

▲▼ 。（圖／任天堂提供）

任天堂攤位再超越！120台試玩機、35款遊戲等你來

Nintendo將於2026年1月29日（四）至2月1日（日）出展2026台北國際電玩展，展區位於台北南港展覽館1館4樓的N814。今年攤位將超過去年的規模，展示空間成長1.4倍，並設置超過120台的遊戲試玩台，提供35款以上遊戲的體驗活動。

出展的遊戲內容中，包含《卡比的馭天飛行者》、《ZELDA無雙 封印戰記》、《瑪利歐賽車世界》等Nintendo發行的作品。此外，來自第三方軟體廠商的 30 款作品也將帶來 30 款作品，其中包括尚未上市的新遊戲，歡迎前來體驗。除了遊戲體驗以外，現場也將設置包含《卡比的馭天飛行者》、《Nintendo Today!》會場限定相框、「超級瑪利歐兄弟40週年歷史牆」與《Pikmin Bloom》的特殊拍照區等，並且會舉行瑪利歐與皮卡丘等角色的拍照見面會！

■Nintendo 2026台北國際電玩展展區

． 日期：2026年1月29日（四）至2月1日（日），共4天
． 地點：台北南港展覽館1館４樓 N814攤位
． 時間：09:00-17:00

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

傑仕登2026台北電玩展歡樂滿載！多位製作人來台同樂，四天舞台活動全公開

而今年傑仕登來勢洶洶，將帶著CAPCOM在2026年要上市的三大遊戲《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》及《Resident Evil Requiem》前進電玩展，同時包含海外製作人辻本良三、大黑健二以及若原大資等都將到場與粉絲同聚。

此外，四天不間斷的舞台活動、精美贈品與遊戲大作試玩，《槍彈辯駁》系列人氣角色黑白熊、黑白美要來和大家們見面啦！透過Spike Chunsoft 的大力協助，《超級槍彈辯駁 ２×２》體驗版得以首次於海外展出，讓台灣玩家可以搶先體驗。同時現場也會邀請黑白熊、黑白美跟玩家朋友們一同合影留念。

只要在電玩展期間至傑仕登攤位領取任務卡，完成卡上的指定任務即可獲得禮物，完成所有任務更可參加轉蛋活動，獎品豐富有機會獲得包含了尚未發售的代理與發行遊戲。
※未發售遊戲將於遊戲發售後寄出。

日期：2026.1.29 (四)～2026.2.1 (日)
時間：9:00～17:00
地點：台北南港展覽館 1 館 4F
攤位名稱：傑仕登
攤位號碼：L517

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 。（圖／傑仕登提供）
 

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

