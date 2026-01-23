ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

夜迴「溫馨農場新作」《靜謐田園》登場　粉看畫風嚇傻：要確耶！

記者蘇晟彥／綜合報導

雲豹娛樂 22日宣布，由《夜迴》團隊 Nippon IchiSoftware, Inc. 開發的田園生活模擬遊戲《靜謐田園》（支援平台︓Nintendo Switch™ 2/ Nintendo Switch™ / PlayStation®5）繁體中文版決定在2026 年7月30日（四）與日本版同步於亞洲地區發售。儘管團隊不斷強調是「農場經營」，但不少粉絲看了直說，「這些人物、這個畫風，你不要騙我，絕對有鬼故事！」

▲▼

《靜謐田園》是由「夜迴」系列製作團隊所打造，以洋溢懷舊氣氛的鄉間村落為舞台的生活模擬遊戲。在投身耕作與畜牧時，還能一邊享受釣魚或狩獵的樂趣，或與村民深入交流——體驗那令人懷念的，靜謐悠閒的田園生活。

■遊戲介紹
年幼的主角在山中迷路徘徊時，被來自某個村落的人們收留了。
村民們對無處可去的主角提出了一個提案。
「你願不願意為村子工作呢︖
如果願意的話，我們就讓你住在這裡」
在耕作蔬菜、照顧家畜的同時，還能製作家具、外出釣魚……
悠閒寧靜的田園生活，就此展開。
主角可替作為玩家化身的主角，進行自訂外觀。
依據個人喜好搭配髮型、服裝與飾品，打造專屬於你的造型吧。

▲▼ 靜謐田園 。（圖／雲豹娛樂提供）

 

■這裡沒有自來水與瓦斯，有的是一片荒地。帶給你充滿成就感的慢活體驗

主角獲得了一間坐落於村落邊緣的老舊小屋，和雜草叢生，荒廢已久的庭院。 就從整修這片庭院，開闢田地開始著手吧。

 ▼耕作
播種、澆水照料，培育作物吧。將收成的作物出貨後，就能支撐起日常的生活。
在田地中能夠種植出80種以上的蔬菜、水果及花卉。
▼畜牧
在庭院能夠飼養雞、牛、馬等家畜。
獲得牛奶與雞蛋後，不妨嘗試製作起司等加工品。
▼狩獵與釣魚
村落周邊，有著遼闊而雄偉的大自然環境。可以採摘山菜，進行狩獵，到河邊釣魚。與大自然恩惠共度的日常生活，在此等你體驗。釣到的魚不僅能作為料理食材，也可以進行養殖。

▲▼ 靜謐田園 。（圖／雲豹娛樂提供）


■日本的原始風景，在寧靜的山間生息著
佇立於日本某處山間的小小村落——「彼津村」。
在這被懷舊景色所環繞的村落中，你的全新生活就此展開。
隨著四季更迭，展露出不同風情的彼津村。
像是夏天會舉辦廟會等活動，能夠享受各個季節不同的特色體驗。

■在彼津村生活的人們
村裡居住著來自不同年齡層，各式各樣的村民。
起初或許會有點距離感，可以透過參加村裡的祭典、協助各種事務，逐步拉近彼此的關係。透過參加村中特有的「祭典」，就能被接納成為村落的一分子。村民們也有著自己的工作，過著不同的生活。隨著關係逐漸加深，村民可能會找你商量事情或邀請你到家中作客，將會發生各式各樣的事件。

▲▼ 靜謐田園 。（圖／雲豹娛樂提供）
 

關鍵字：靜謐田園夜迴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

推薦閱讀

夜迴「溫馨農場新作」《靜謐田園》登場　粉看畫風嚇傻：要確耶！

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

日本環球影城丟重磅！推世界級企劃「把寶可夢世界變成現實」

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到...首年要交出全部營收

《間諜家家酒》分鏡角色圖曝光！簡單線條粉絲驚呼：都認得出來

hololive櫻巫女休假回歸首談　坦言：「不夠謹慎」錯了就面對

《棕色塵埃2》和諧真兇揭曉　「德國法規監管」驅使全球爆改

《咒術迴戰》第三季掀模仿潮　日棒球選手、演員「撥髮」致敬

《進擊的巨人》快閃店高雄登場！最終決戰、經典回顧牆打卡超好拍

Riot旗下2v2格鬥遊戲《2XKO》正式上市　新賽季「凱特琳」登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂

夜迴「農場新作」《靜謐田園》

27歲網友後悔「青春都花在遊戲」

環球影城攜手寶可夢

玩家造「三合一主機」網驚呆

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到

《咒術迴戰》第三季掀模仿潮

Riot　2v2格鬥遊戲《2XKO》上市

蔣篤慧逝世4年獲特別貢獻獎

最新新聞

夜迴「農場新作」《靜謐田園》

《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂

環球影城攜手寶可夢

《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到

《間諜家家酒》分鏡角色圖曝光

hololive櫻巫女休假回歸首談

《棕色塵埃2》和諧真兇揭曉

《咒術迴戰》第三季掀模仿潮

《進擊的巨人》快閃店高雄登場

Riot　2v2格鬥遊戲《2XKO》上市

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366