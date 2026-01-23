夜迴「溫馨農場新作」《靜謐田園》登場　粉看畫風嚇傻：要確耶！

記者蘇晟彥／綜合報導

雲豹娛樂 22日宣布，由《夜迴》團隊 Nippon IchiSoftware, Inc. 開發的田園生活模擬遊戲《靜謐田園》（支援平台︓Nintendo Switch™ 2/ Nintendo Switch™ / PlayStation®5）繁體中文版決定在2026 年7月30日（四）與日本版同步於亞洲地區發售。儘管團隊不斷強調是「農場經營」，但不少粉絲看了直說，「這些人物、這個畫風，你不要騙我，絕對有鬼故事！」

《靜謐田園》是由「夜迴」系列製作團隊所打造，以洋溢懷舊氣氛的鄉間村落為舞台的生活模擬遊戲。在投身耕作與畜牧時，還能一邊享受釣魚或狩獵的樂趣，或與村民深入交流——體驗那令人懷念的，靜謐悠閒的田園生活。

■遊戲介紹

年幼的主角在山中迷路徘徊時，被來自某個村落的人們收留了。

村民們對無處可去的主角提出了一個提案。

「你願不願意為村子工作呢︖

如果願意的話，我們就讓你住在這裡」

在耕作蔬菜、照顧家畜的同時，還能製作家具、外出釣魚……

悠閒寧靜的田園生活，就此展開。

主角可替作為玩家化身的主角，進行自訂外觀。

依據個人喜好搭配髮型、服裝與飾品，打造專屬於你的造型吧。





■這裡沒有自來水與瓦斯，有的是一片荒地。帶給你充滿成就感的慢活體驗

主角獲得了一間坐落於村落邊緣的老舊小屋，和雜草叢生，荒廢已久的庭院。 就從整修這片庭院，開闢田地開始著手吧。

▼耕作

播種、澆水照料，培育作物吧。將收成的作物出貨後，就能支撐起日常的生活。

在田地中能夠種植出80種以上的蔬菜、水果及花卉。

▼畜牧

在庭院能夠飼養雞、牛、馬等家畜。

獲得牛奶與雞蛋後，不妨嘗試製作起司等加工品。

▼狩獵與釣魚

村落周邊，有著遼闊而雄偉的大自然環境。可以採摘山菜，進行狩獵，到河邊釣魚。與大自然恩惠共度的日常生活，在此等你體驗。釣到的魚不僅能作為料理食材，也可以進行養殖。







■日本的原始風景，在寧靜的山間生息著

佇立於日本某處山間的小小村落——「彼津村」。

在這被懷舊景色所環繞的村落中，你的全新生活就此展開。

隨著四季更迭，展露出不同風情的彼津村。

像是夏天會舉辦廟會等活動，能夠享受各個季節不同的特色體驗。



■在彼津村生活的人們

村裡居住著來自不同年齡層，各式各樣的村民。

起初或許會有點距離感，可以透過參加村裡的祭典、協助各種事務，逐步拉近彼此的關係。透過參加村中特有的「祭典」，就能被接納成為村落的一分子。村民們也有著自己的工作，過著不同的生活。隨著關係逐漸加深，村民可能會找你商量事情或邀請你到家中作客，將會發生各式各樣的事件。



