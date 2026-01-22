ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《間諜家家酒》分鏡角色圖曝光！簡單線條粉絲驚呼：都認得出來

記者楊智仁／綜合報導

人氣漫畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》近日公開實際用於「分鏡」階段的角色視覺設定圖，引發粉絲熱烈討論。畫面中，主要角色全以極度簡約的線條描繪，卻仍能一眼辨認身分，讓不少網友直呼佩服作者的角色掌握力。

▼《間諜家家酒》分鏡圖。（圖／翻攝自@_tatsuyaendo_推特）▲▼間諜家家酒。（圖／翻攝自@_tatsuyaendo_推特）

「分鏡」是漫畫製作中，在正式繪製原稿前的重要步驟，相當於設計藍圖，會先規劃分鏡、構圖、角色位置與台詞配置。此次公開的圖像，正是《SPY×FAMILY》在分鏡階段實際使用的角色草圖。從洛伊德、安妮亞、約兒等佛傑一家成員，到其他登場角色，全都以最少的資訊量呈現，只保留眼睛、髮型等關鍵特徵。

像安妮亞兩個大大的眼睛、約兒淡淡微笑臉龐、貝琪標誌的小辮子、韓德森優雅的鬍子，簡單化風依然能清楚分辨每個角色，該貼文曝光後，立刻湧入大量粉絲留言，「光看這種草稿就能認出所有角色，根本天才」、「這種小小角色表情超可愛，看了好療癒」、「看起來很隨意，卻完全不會認錯人」、「黃昏和達米安都好厭世」等讚嘆聲不斷。

