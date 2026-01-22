《咒術迴戰》第三季掀模仿潮　日棒球選手、演員「撥髮」致敬

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《咒術迴戰》第三季「死滅回游」播出後，其中角色「禪院直哉」的戰鬥場面在網路上掀起熱烈討論。劇中他一邊用左手撥起瀏海、目光甚至不看對手，另一手卻毫不留情地痛擊敵人的畫面，因姿態過於鮮明，很快在社群平台上被做成各式迷因，甚至吸引不少名人跟風模仿。

▼《咒術迴戰》第三季掀模仿潮。（圖／翻攝自推特）

現年 78 歲日本資深演員大和田伸也，近日就在社群平台推特發文參戰。他上傳一張自己左手撥瀏海的照片，並簡短寫下「かみかけあげ」（撥頭髮）。由於他本身是《寶可夢》粉絲，照片中右手還握著精靈球，巧妙結合個人特色，致敬《咒術迴戰》中禪院直哉的經典動作。這張照片曝光後立刻引發網友熱議，紛紛留言「連這個梗都會玩也太強了吧」、「真的很像直哉（笑）」、「伸也先生好有型」、「跟流行跟得超快」等，反應相當熱烈。

不只演藝圈跟風，體育圈也加入行列。日本職棒埼玉西武獅官方 X 帳號也發文表示，「自主訓練中的三位選手，為大家帶來目前話題的撥髮姿勢（笑）。」並點名西川愛也、野村大樹、谷口朝陽三位選手，一同模仿該經典動作，讓話題再度延燒。