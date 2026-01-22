ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《棕色塵埃2》和諧真兇揭曉　「德國法規監管」驅使全球爆改

記者黃冠瑋／綜合報導

身受紳士玩家喜愛韓國高人氣神遊《棕色塵埃2》，先前就由於宣布要調整全球角色圖示（和諧）引起大量玩家反彈，隨後官方才緊急道歉，並改為分區經營政策，此事才暫時平息。如今，和諧真凶終於揭曉，經過證實，竟是官方為了符合「德國」最新法規，才有了全球呼應契機，以確保服務能在德國持續運作。

▼《棕色塵埃2》德版將被和諧。（圖／翻攝自X／@BROWNDUST2_EN）

▼《棕色塵埃2》德版將被和諧。（圖／翻攝自X／@BROWNDUST2_EN）

事情其實，官方在先前直播中提到將有8款角色造型將會修改，其中就包含純白的祝福芮彼泰雅、保健社泰瑞絲兩個造型，而這款造型正式許多紳士玩家此款遊戲契機，因此一聽到自己心愛角色即將被大改，當然必定引起強烈抗議。起初官方就透露會有如此改動，便是因為某國家法規政策，因此才做出此決定，但由於許多玩家群情激憤，因此將會採取「分區服務」調整個別地區遊戲內容，也讓不少玩家猜測如果首先要改的國家，便是引起和諧爭議元凶。

如今，率先做出修改國家也已出爐，便是「德國監管機構」，同時也確定《棕色塵埃2》德國版將迎來和諧更新，包含多名角色的服裝設計、互動演出、技能動畫、Slap Slap Pop 迷你遊戲（打屁股遊戲）都將修改，預計3月底前修改完畢。至於未來是否在做出調整，官方則是說明將會依照德國審查來調整。

另外，目前越南版本雖說不是和諧名單，但根據官方公告，疑似因為近期施行的在地網路與線上遊戲新法規，越南Google Play商店的《棕色塵埃 2》已經遭到下架，官方如果要重回商店，必須遵守「與當地公司建立合作夥伴關係，或在越南當地設立法人實體」，因此官方目前正積極處理，至於台服方面目前則不會受到影響。

關鍵字：棕色塵埃2

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

