《進擊的巨人》快閃店高雄登場！最終決戰、經典回顧牆打卡超好拍

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人：The Final Season》快閃店1/28-3/9在統一時代百貨高雄店登場，四大拍照打卡點首推一到店就會被帥到，集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區，讓人想起全力奮鬥為自由而戰的感動畫面，最後別忘了留點時間看著「經典回顧牆」，細細回憶調查兵團成員們聯手對抗世界末日的最終戰。

自由而戰打卡點曝光！ 帕拉迪島和馬雷「最終決戰」回顧

走進快閃店就可以看到英勇的漢吉、終於幫夥伴報仇的里維兵長和雙手持立體機動裝置刀刃的約翰等五位成員在「天與地之戰」等著粉絲們，往右走來到「最終決戰」，有著六位調查兵團們、顎之巨人、野獸巨人與巨人型態的艾連，讓人立刻想起為了實現「地鳴」而發動的毀滅世界計畫。「米卡莎與阿爾敏」在紅磚牆櫥窗區嗎，展現青梅竹馬的深刻感情。最後不能錯過的是「經典回顧牆」，艾連即將變身成巨人的那道閃電、獻出心臟的敬禮等一幕幕劇照，一秒陷入回憶的旋渦。

漢吉、里維等六款「盲抽相框磁鐵」與人型「旋轉立牌」

選全彩圖還是手稿線條風？兩款艾連和兵長配上紅綠潑墨的「抽拉票根吊飾」一拉一闔都能滿足。上班就是需要療癒小物，兩款主角的「旋轉立牌」擺在桌上，看著里維和艾連轉著轉著，煩惱都消失。還有四款艾連、里維、阿爾敏和米卡莎身穿西裝的加厚「角色鑰匙圈」，讓人想起在夕陽下米卡莎手拿冰淇淋和艾連的那幕。

八款集結角色重要時刻「劇照鑰匙圈」與迷你「絨毛披風吊飾」

粉絲需要的周邊商品快閃店全都有，共有女巨人亞妮、金髮萊納、車力巨人皮克、里維與集結艾連及米卡莎重要時刻等八款「劇照鑰匙圈」，扣在鑰匙上隨時都能複習劇情。背後印有象徵性團徽的迷你版「絨毛披風吊飾」，不只自己要穿上披風，包包上也要一個小披風才可愛。最後是一共有九款的電影膠片「盲抽劇場彩蛋小立牌」，不論你是喜歡小艾連、米卡莎和阿爾敏一起去電影院看完結篇還是里維以搞笑姿勢拿著清潔用品，快來把全款帶回家。

自由之翼「小夜燈發光旅充」與大容量「冷水瓶」等超實用好物

晚上怕黑嗎？那麼就讓自由之翼、艾連和兵長三款「小夜燈發光旅充」來照亮你，不只有三段式燈光可以調整，還支援雙孔輸出幫手機充飽電。通勤也想要跟巨人一起！身穿西裝阿爾敏、漢吉等五款主要角色的硬殼「ID卡套」，再也不會弄丟悠遊卡。喝水也要帥氣登場，四款草寫英文名配上Attack on Titan字樣的500ml「冷水瓶」，追求自由的路上肯定不能缺水。

《進擊的巨人：The Final Season》快閃店

地點：統一時代百貨高雄店1F

日期：2026年1月28日至2026年3月9日