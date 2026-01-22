《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到...首年要交出全部營收

記者楊智仁／綜合報導

因《幻獸帕魯（Palworld）》全球爆紅而聲名大噪的日本遊戲公司 Pocketpair，近來再度引發業界關注。旗下成立的獨立遊戲發行品牌 Pocketpair Publishing，傳播暨發行部門負責人 John「Bucky」Buckley 近日接受外媒專訪時透露，《幻獸帕魯》上市後大獲成功，公司立刻收到大量來自獨立開發者的募資提案，「很多人只是希望有人能幫他們把遊戲做完。」

▼《幻獸帕魯》團隊被獨立遊戲常態嚇到。（圖／翻攝自Steam）

Buckley 指出，Pocketpair 過去幾乎都是自行發行遊戲，對傳統發行體系並不熟悉，但真正讓團隊震驚的，是如今獨立遊戲圈中早已被視為理所當然的合約條件，「我們遇到只有四、五個人的小團隊，他們需要的資金其實不算多，卻已經習慣把第一年的全部營收交給發行商，這真的很不可思議。」他直言，許多開發者為了完成自己熱愛的作品，不得不接受多年收入被他人抽走的條件，「這樣的代價實在太高了。」

也正因《幻獸帕魯》的成功替公司累積了可觀資金，Buckley 表示，Pocketpair Publishing 才有能力提出不同於業界的合作方式，在不要求高額分潤、不綁定回本門檻的情況下，直接提供資金支援，讓開發者從遊戲開賣第一刻就能獲得收入。Buckley 強調，這樣的「更公平合約」有助於獨立團隊長期生存，而非被迫苦等多年才能回收成本。他也形容，Pocketpair 的發行模式採取高度放手策略，原則上不干涉開發內容，只在必要時提供建議。