《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

記者黃冠瑋／綜合報導
網易遊戲與MARVEL Games共同開發的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》，近期推出英雄熟練度系統升級，鼓勵玩家以累積經驗換取獎勵。然而沒多久就爆出，由於刷取積分需要大量重複作業，因此就有玩家開始興起「掛機農分」亂象，讓官方不得不祭出戰鬥偵測機制，一旦出現此類行為，帳號將遭到警告，甚至永久停權。
▼《漫威爭鋒》新英雄死侍第6賽季登場。（圖／翻攝自X／@MarvelRivals）
根據外媒報導，關於英雄熟練度系統升級起初只是官方好意，讓玩家熟練上手英雄操作才新增的獎勵系統，然而卻被有心人士拿來利用，而這些玩家在進入對戰後並未參與正常的戰鬥，而是待在出生點附近不斷重複施放技能，以在安全的情況下賺取熟練度積分，因此一旦對戰有出現此類玩家，將會導致整個遊戲體驗呈現一面倒情形，長此以往將嚴重破壞整個遊戲生態。
對此，網易遊戲就針對此事發布聲明，「最近我們注意到部分玩家利用漏洞，在比賽中保持原地不動並重複刷取數據，藉此獲得英雄熟練度積分。這種行為已經干擾了正常遊戲流程，並嚴重影響其他玩家的對戰體驗」，因此為了應對此現狀，官方也計劃引入一套戰鬥行為偵測系統。一旦玩家被發現有此類行為，懲處範圍將包括警告、短期停權、長期停權，甚至是永久封禁帳號，同時官方也呼籲所有玩家共同維護公平、健康的遊戲環境。
另外，《漫威爭鋒》已迎來第6賽季，同時新英雄死侍（Deadpool）也隨即加入到戰場，官方預計在後續帶來一連串平衡，也預告下一位加入《漫威爭鋒》的新英雄將會是怪物獵人Elsa Bloodstone，預計將於本賽季中旬正式登場。
Hey Rivals,— Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 19, 2026
Recently, we’ve noticed that some players are exploiting matches by remaining stationary and repeatedly farming stats to gain hero proficiency points. This behavior disrupts normal gameplay and seriously affects the match experience of other players.
To address…
