《漫威爭鋒》爆掛機刷分之亂　官方祭「偵測制裁」違者永禁封號

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲與MARVEL Games共同開發的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》，近期推出英雄熟練度系統升級，鼓勵玩家以累積經驗換取獎勵。然而沒多久就爆出，由於刷取積分需要大量重複作業，因此就有玩家開始興起「掛機農分」亂象，讓官方不得不祭出戰鬥偵測機制，一旦出現此類行為，帳號將遭到警告，甚至永久停權。

▼《漫威爭鋒》新英雄死侍第6賽季登場。（圖／翻攝自X／@MarvelRivals）

▲▼漫威爭鋒》新英雄死侍第6賽季登場。（圖／翻攝自X／@MarvelRivals）

根據外媒報導，關於英雄熟練度系統升級起初只是官方好意，讓玩家熟練上手英雄操作才新增的獎勵系統，然而卻被有心人士拿來利用，而這些玩家在進入對戰後並未參與正常的戰鬥，而是待在出生點附近不斷重複施放技能，以在安全的情況下賺取熟練度積分，因此一旦對戰有出現此類玩家，將會導致整個遊戲體驗呈現一面倒情形，長此以往將嚴重破壞整個遊戲生態。

對此，網易遊戲就針對此事發布聲明，「最近我們注意到部分玩家利用漏洞，在比賽中保持原地不動並重複刷取數據，藉此獲得英雄熟練度積分。這種行為已經干擾了正常遊戲流程，並嚴重影響其他玩家的對戰體驗」，因此為了應對此現狀，官方也計劃引入一套戰鬥行為偵測系統。一旦玩家被發現有此類行為，懲處範圍將包括警告、短期停權、長期停權，甚至是永久封禁帳號，同時官方也呼籲所有玩家共同維護公平、健康的遊戲環境。

另外，《漫威爭鋒》已迎來第6賽季，同時新英雄死侍（Deadpool）也隨即加入到戰場，官方預計在後續帶來一連串平衡，也預告下一位加入《漫威爭鋒》的新英雄將會是怪物獵人Elsa Bloodstone，預計將於本賽季中旬正式登場。

關鍵字：漫威爭鋒網易遊戲

