《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓料理　「可頌咖哩」網驚：有夠邪門

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自從上市後，關於遊戲中各種設定討論可說是層出不窮，像是「超進化海星美腿」、「皮卡丘便便」等。如今又有玩家突發奇想，於現實中還原塔霓料理「可頌配咖哩」，由於造型太過奇特，再加上沒人想過如此搭配，因此讓許多網友開玩笑表示，「居然想嘗試，有夠邪門」。

▼《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓咖哩料理。（圖／翻攝自Reddit、《寶可夢傳說Z-A》／WaterrSheep）

▲▼《寶可夢傳說ZA》玩家制塔霓咖哩料理。（圖／翻攝自Reddit／WaterrSheep、《寶可夢傳說Z-A》）

關於遊戲中料理還原，其實早已有許多人嘗試還原到現實當中，不過近期關於一個難以想像搭配竟真的重現出來，事情其實是一名Reddit上玩家WaterrSheep，在遊玩到《寶可夢傳說Z-A》塔霓料理時，竟意外發現居然有「可頌配咖哩」搭配，於是便讓他產生好奇，究竟兩種不相干食物組合在一起味道會如何，結果搭配起來，竟讓這名玩家直呼其實味道還不錯，但由於中間塔型狀的飯，需要反覆堆高，因此也讓他表示，太過乾澀，咖哩醬比例需要再重新調整。

如此奇特料理，也引起不少網上討論，其中大多數人則認為「可頌配咖哩這能吃」、「居然想嘗試，有夠邪門」、「簡直看起來和遊戲裡一樣，可頌麵包和咖哩根本不應該放在一起」，不過也有許多人認為想嘗試看看，畢竟從來沒有試過如此搭配。至於現實中也有類似吃法，在越南料理中，咖哩雞就有搭配米飯或是法國麵包一起享用的做法，只不過在咖哩醬當中是以香茅、椰奶、魚露為基底，以及較為平淡的辛香料和椰香去製作，因此醬汁稠度相對較低，與一般玩家所認知咖哩還是較為不同。

I am so normal about this game so normal in fact that I made Taunie’s curry
byu/WaterrSheep inLegendsZA

關鍵字：寶可夢傳說Z-A

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

