俄國爆有意先禁《GTA6》　轟批「男脫衣」有違道德迫害青年

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar所推出《GTA》系列，在玩家心中可說是無可取代的地位，然而正當備受矚目《GTA6》還未上市之際，俄國世界俄羅斯人民委員會就率先呼籲禁止《GTA6》在俄羅斯發售，原因竟是遊戲存在多種搶劫、綁架、縱火和大規模謀殺行為，甚至出現男性脫衣有違道德恐影響青少年，一旦禁止預估將有1.4億人遭殃。

▼俄國爆出有意先行禁止《GTA6》，避免危害青少年。（圖／翻攝自Rockstar Games）



回顧《俠盜獵車手》系列過往，在《俠盜獵車手3》轉型為3D開放世界之後，玩家們當初就面臨著正統《俠盜獵車手》系列遊戲之間漫長的等待。而後續《俠盜獵車手5》於2013年9月首次發售，一直到去年11月《俠盜獵車手6》再次延期的傳聞得到證實後，新的預計發售日期定於2026年11月19日，對於全球玩家而言，可說是苦等許久。

然而如今卻傳出令部分玩家擔心消息，俄羅斯所成立世界俄羅斯人民委員會，近日副主席Mikhail Ivanov稱這款尚未發布的遊戲是「一種極其危險的影響」，希望國家能禁售該遊戲，只為保護俄羅斯青少年免受此等腐敗的侵害。其中Ivanov更是抨擊Rockstar Games開發團隊，表示「故意在產品中加入破壞性和低俗的內容，這對社會道德健康來說是完全不可接受的」，像是遊戲中玩家可以犯下，包括搶劫、綁架、縱火和大規模謀殺，而這些行為既可以作為主線或支線任務的一部分，也可以僅僅是玩家在探索危險的開放世界都市環境時刻意發生，並且更讓他氣憤的是，官方有意在《GTA6》當中加入男性脫衣舞表演，他認為是對基本道德規範和傳統精神價值的直接踐踏。

當然如果熟悉《GTA》系列玩家就會知道，Ivanov指出遊戲中種種行為，其實早在先前就被許多國家質疑，也因此包含泰國、馬來西亞和阿聯酋在內的多個國家已對遊戲進行全面禁售。不過，也有玩家認為這只是遊戲中發洩，而不是真正想倡導此等行為就是正確，遊戲不該因為這樣就全盤否定。

雖說Ivanov強烈呼籲該遊戲應該被禁止，但有鑑於世界俄羅斯人民委員會沒有法律權，可以強制執行任何禁令。而其實這項權利是歸於聯邦政府機構俄羅斯聯邦通訊、資訊科技和大眾媒體監管局（Roskomnadzor）監管，因此禁止一事還尚未定論。