瘋狂FPS玩家造擬真反饋配備　「火花玩命」引馬斯克笑言：硬核

記者黃冠瑋／綜合報導

由Morefun Studios所開發的《暗區突圍：無限》，早在去年9月上市就憑藉著免費遊玩形式，吸引不少玩家前往遊玩。時隔數月，如今遊戲又再度受到關注，不過卻是因為玩家遊玩這款遊戲時，出現了各種他親自打造的現實玩命設備，瞬間在網上爆紅，甚至就連富豪馬斯克也笑稱，此舉有夠「硬核」。

▼FPS玩家模擬《暗區突圍：無限》，打造真實反饋配備。（圖／翻攝自X／@ArenaBreakoutPC）

▲▼FPS玩家模擬《暗區突圍：無限》，打造真實反饋配備。（圖／翻攝自X／@ArenaBreakoutPC）

根據影片可以清楚看到，這名來自中國Bilibili知名創作者「馬鹿blyat」，在遊玩《暗區突圍：無限》時，為了更好替遊戲公司宣傳這款遊戲，於是遊玩設備上追求了極致的真實反饋，不僅加入各種下雨、颳風特效，更讓人驚訝的是玩家手持的特製槍枝控制器，一旦遊戲遭遇開火射擊時，玩家前方就會噴出各種衝天火花，相當於遊玩過程極度危險，因此影片中玩家為了以防受到傷害，可說是全副武裝，一刻絲毫不敢鬆懈，讓許多網友都不得不稱讚，這名創作者玩家工商效果給好給滿。

另外，這也不是「馬鹿blyat」第一次這麼寫實替遊戲宣傳，他過去也曾打造需要同時三人合作操作的超真實《戰車世界》模擬駕駛室，模擬出真實坦克車艙內操作場景，在當時也是瞬間一炮而紅。如今該名創作者又再度發揮創意，重現槍戰真實場景，對於一般人而言，可說是相當敬佩，畢竟誰也不想在遊玩槍戰遊戲過程中就此喪命，就連《暗區突圍：無限》官方也在影片下方幽默表示，「他們從來不擔心該創作者的影片品質，反而更擔心他的人生安全」，甚至富豪馬斯克也對此人獻上，「硬核」來表示馬鹿blyat把工商創作玩到極致。

