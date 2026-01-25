《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光　「血石鎮」秘辛成推進關鍵

記者黃冠瑋／綜合報導

備受期待的奇幻動作角色扮演《神鬼寓言》重啟新作，最早在2020年7月公佈，但隨著不斷延期，讓不少粉絲認為該計畫就此終止。不過在Xbox執行長透露2026年計畫中就有預告《神鬼寓言》新作即將到來，如今網上就意外傳出多張新作美術圖，其中多張圍繞著「血石鎮」環境，讓不少人猜測可能是劇情推進關鍵。

▼《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光。（圖／翻攝自Reddit／Fatestringer）

隨著近期迎來Xbox2026開發直面會，就有事先預告將會在這活動當中公開《神鬼寓言》新作相關資訊，然而活動還沒開始之際，近期外媒MP1st，自稱從有參與《神鬼寓言》重啟新作繪師，向他們洩露大量關於此遊戲開發美術圖。根據他所展示資訊，將近有30張相關概念美術圖，只不過MP1st也有額外提醒這些圖片都未顯示作畫日期，因此是否會應用到最終成品，並不能確切知曉。

其中絕大多數美術圖都圍繞著一個名為「血石鎮」（Bloodstone）的地點展開，如果這些圖片中的路標屬實的話，那麼根據這些圖片來看，「血石鎮」很可能是《神鬼寓言》中的一個重要地點，並且是一座大型城市，由雄偉的城堡、市場和眾多依山而建的房屋所形成的地點。當然如果有長期接觸《神鬼寓言》的玩家應該就對「血石鎮」這個名字並不陌生，因為它正是《神鬼寓言2》中一個海盜橫行的港口小鎮，玩家會在那裡遇到掠奪者（Reaver）威脅。雖然官方從以前新作推出時都對劇情和世界觀的細節一直守口如瓶，但根據爆料消息此次《神鬼寓言》是該系列的完全重啟之作，因此也意味著這個版本的「血石鎮」，並非當初《神鬼寓言2》中玩家所認識的資訊，是一個官方重新打造的版本。

另外，值得注意的是「一處村莊」訊息，該地點是由數個坐落在草坡上的小型木屋所形成的聚落。而外媒MP1st認為那裡很可能就是主角的故鄉，很可能《神鬼寓言》中反派最終會淹沒那處村莊，畢竟有鑑於先前三部正統《神鬼寓言》遊戲中都是以主角的家庭生活遭到重大破壞作為開頭，因此洪水很可能是此次劇情推進的導火索。至於此次爆料是否屬實，只能等待官方正式公開後，才能見證分曉。

