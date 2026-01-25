ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

記者楊智仁／綜合報導

日本經典動畫《七龍珠》再推全新系列，官方於 25 日在千葉幕張展覽館舉辦的大型活動「七龍珠 元氣彈祭」上，正式宣布新作動畫《七龍珠超 銀河巡邏隊》（暫譯，ドラゴンボール超 銀河パトロール）確定製作，消息一出立刻引發粉絲熱烈關注。

▼《七龍珠超 銀河巡邏隊》。（圖／翻攝自推特）▲▼ 七龍珠。（圖／翻攝自推特）

官方同步公開宣傳影像，畫面中以「新章突入」字樣揭開序幕，並首次亮相《七龍珠超 銀河巡邏隊》的正式標題，同時釋出孫悟空與貝吉塔的全新視覺形象，新作動畫的原作、劇情與角色設計，皆由已故漫畫家鳥山明親自操刀，讓粉絲更添期待。有趣的是，活動現場登台的孫悟空日文配音員野澤雅子，在得知新作動畫消息時也露出驚訝表情，直呼「真的嗎？嚇了一跳！」真實反應引發現場笑聲。

《七龍珠超 銀河巡邏隊》故事將延續 2015 年至 2018 年播出的動畫《七龍珠超》中「宇宙生存篇」之後的劇情，該篇章在漫畫版《七龍珠超》中，則以「銀河巡邏隊囚犯篇」形式推出，並已收錄於單行本。故事描述孫悟空與貝吉塔攜手守護宇宙和平的銀河巡邏隊，迎戰全新強敵、被稱為「噬星者」的莫羅，展開超大規模的激烈戰鬥。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

推薦閱讀

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

《劍星2》破敗城市圖意外曝光　網驚呼：就是「8D魔幻重慶」

《幻獸帕魯》執行長曝招人關鍵門檻！不玩Steam遊戲直接刷掉

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價　《七龍珠》整套上看3萬

《咒術迴戰》IMDb飆史高9.8分　東西方網友「價值衝突」吵翻天

獨立《幾何衝刺》再度爆紅　玩家屢戰敗「怒掰鍵盤」引全網笑翻

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光　「血石鎮」秘辛成推進關鍵

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日銀行調查20歲年輕人消費習慣

知名模組遭《電馭叛客2077》警告

玩家造「三合一主機」網驚呆

環球影城攜手寶可夢

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價

《咒術迴戰》最新回IMDb飆史高9.8分

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光

《動物森友會》更新掀熱議

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

《劍星2》破敗城市圖意外曝光

最新新聞

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

《動物森友會》更新掀熱議

《劍星2》破敗城市圖意外曝光

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價

《咒術迴戰》最新回IMDb飆史高9.8分

獨立《幾何衝刺》再度爆紅

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光

日銀行調查20歲年輕人消費習慣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366