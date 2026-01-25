《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

記者楊智仁／綜合報導

日本經典動畫《七龍珠》再推全新系列，官方於 25 日在千葉幕張展覽館舉辦的大型活動「七龍珠 元氣彈祭」上，正式宣布新作動畫《七龍珠超 銀河巡邏隊》（暫譯，ドラゴンボール超 銀河パトロール）確定製作，消息一出立刻引發粉絲熱烈關注。

▼《七龍珠超 銀河巡邏隊》。（圖／翻攝自推特）

官方同步公開宣傳影像，畫面中以「新章突入」字樣揭開序幕，並首次亮相《七龍珠超 銀河巡邏隊》的正式標題，同時釋出孫悟空與貝吉塔的全新視覺形象，新作動畫的原作、劇情與角色設計，皆由已故漫畫家鳥山明親自操刀，讓粉絲更添期待。有趣的是，活動現場登台的孫悟空日文配音員野澤雅子，在得知新作動畫消息時也露出驚訝表情，直呼「真的嗎？嚇了一跳！」真實反應引發現場笑聲。

《七龍珠超 銀河巡邏隊》故事將延續 2015 年至 2018 年播出的動畫《七龍珠超》中「宇宙生存篇」之後的劇情，該篇章在漫畫版《七龍珠超》中，則以「銀河巡邏隊囚犯篇」形式推出，並已收錄於單行本。故事描述孫悟空與貝吉塔攜手守護宇宙和平的銀河巡邏隊，迎戰全新強敵、被稱為「噬星者」的莫羅，展開超大規模的激烈戰鬥。