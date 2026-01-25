重度沉迷遊戲恐損害健康？　澳衛研究指稱「過10小時容易肥胖」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲產業對於學生是否有幫助一直存在許多爭議，像是沉迷於電玩視為禍源、遊玩《薩爾達傳說》能釋放壓力等。不過如今，一所由澳洲伯斯Curtin公共衛生學院Mario Siervo領導的最新研究又提出危害觀點，每週玩遊戲時間超過10小時的「重度玩家」比起一般人更容易肥胖、並且睡眠品質連帶下降。

▼澳衛研究指稱過度沉迷遊戲玩家，容易造成肥胖。（圖／翻攝自Getty images）

根據外媒報導，遊戲沉迷是否危害健康，都是當今許多學者一直在研究的問題，雖說有許多人都抱持著適當控制遊玩，就可降低危害風險。不過近期澳洲西澳伯斯Curtin 公共衛生學院Mario Siervo教授領導的研究團隊聚集了來自全球的10位研究人員，其中就針對大學生遊玩遊戲進行研究，並在《Nutrition》期刊上發表了最新論文，根據317 名平均為20歲學生進行研究，總共區分為三個類別，分別為重度遊戲玩家（每週遊玩10小時以上）、中度遊戲玩家（每週遊玩時數5~10小時）與輕度遊戲玩家（每週遊玩時間5小時以下），驚訝發現「重度遊戲玩家」（每週遊戲時間超過10小時）更容易出現飲食問題、睡眠不足和體重增加。

至於中度遊戲玩家與輕度遊戲玩家，則是在飲食、睡眠還是體重，各項方面都極其相似，但很顯然重度遊戲玩家已經超出兩者許多。此外，雖然所有三組玩家都表示睡眠品質普遍較差，但中度和重度遊戲玩家的嚴重程度比輕度遊戲玩家更為明顯，他們玩遊戲的時間已經嚴重干擾了他們的睡眠品質。

當然Siervo在研究結果中也有解釋，這項研究並不能證明遊戲會導致這些問題，但數據卻清晰地表明，過度遊戲可能與健康風險因素的增加有關，適度和少量遊戲時間通常是無害的，但過度遊戲可能會擠佔健康的生活習慣，例如均衡飲食、充足睡眠和保持運動時間。而此次之所以採用大學生為樣本，Siervo也有說明大學是出社會前最後習慣的養成，很容易連帶影響到日後工作生活，因此應該避免熬夜玩遊戲，從遊戲中適時抽離出來休息、選擇更健康的飲食習慣才是對於自身最好選擇。