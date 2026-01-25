ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

獨立《幾何衝刺》再度爆紅　玩家屢戰敗「怒掰鍵盤」引全網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年遊戲圈已不再像從前被各大廠佔據銷售龍頭，許多獨立遊戲都不輸製作水準，像是《PEAK》、《空洞騎士：絲綢之歌》等。如今一款推出13年之久橫向闖關遊戲《幾何衝刺》再度爆紅，原因竟是一名實況主Jynxzi因屢次闖關失敗，導致他一氣之下怒掰斷鍵盤，讓許多網友當場笑翻，也意外造就許多玩家回流。

▼獨立《幾何衝刺》因玩家戲劇性效果再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Jynxzi Live）

▲▼獨立《幾何衝刺》因玩家戲劇性效果再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Jynxzi Live）

根據外媒報導，《幾何衝刺》自從在2013年推出後，就一直累積不少忠實粉絲，不過後續卻因為玩法相對單一，再加上後續3A製作不斷推出，因此逐漸被玩家所遺忘。然而如今卻迎來此款遊戲高光時刻，由於近幾年3A製作屢遭失敗，因此玩家逐漸轉向獨立製作，並且恰巧《幾何衝刺》抓住了現今玩家在乎一件事，「尊重玩家操作想法」，因而再次爆紅，並一舉擊敗近期低迷的《決勝時刻：黑色行動7》。

至於此次爆紅推手是一個名為Jynxzi實況主，而Jynxzi最為人所知的是他高分貝直播風格，先前都時常在玩《虹彩六號：圍攻行動》，不過後續他在今年1月開始直播《幾何衝刺》，讓這款遊戲接觸到了大量可能從未接觸過精準平台跳躍遊戲的射擊遊戲愛好者。然而，他的爆紅並非來自於他的高操闖關技術，而是源自於他的惡夢痛苦。

從直播中可以看到，Jynxzi為了通關《幾何衝刺》「惡魔」難度Clubstep，而進行了數日苦戰，在這一場人與關卡之間的較量中，網上都對他的痛苦哀號，感到爆笑，尤其是他在完成度達到50%時，卻又遭遇慘敗，一氣之下怒掰鍵盤，讓許多人開玩笑表示，「冷靜一點」，而後續這段影片也迅速在各大社群上瘋傳，也成功引起許多人好奇關卡究竟是否太難，因而讓這款遊戲推出後，曾一度擠進Steam排行榜前十名。

關鍵字：幾何衝刺獨立遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【快嚇死】超車沒看路！汽車擦撞機車　騎士穩住平衡驚險一瞬

推薦閱讀

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

《劍星2》破敗城市圖意外曝光　網驚呼：就是「8D魔幻重慶」

《幻獸帕魯》執行長曝招人關鍵門檻！不玩Steam遊戲直接刷掉

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價　《七龍珠》整套上看3萬

《咒術迴戰》IMDb飆史高9.8分　東西方網友「價值衝突」吵翻天

獨立《幾何衝刺》再度爆紅　玩家屢戰敗「怒掰鍵盤」引全網笑翻

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光　「血石鎮」秘辛成推進關鍵

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日銀行調查20歲年輕人消費習慣

知名模組遭《電馭叛客2077》警告

玩家造「三合一主機」網驚呆

環球影城攜手寶可夢

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價

《咒術迴戰》最新回IMDb飆史高9.8分

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光

《動物森友會》更新掀熱議

日小學竟發「鋼彈模型」當教材

《劍星2》破敗城市圖意外曝光

最新新聞

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

《動物森友會》更新掀熱議

《劍星2》破敗城市圖意外曝光

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價

《咒術迴戰》最新回IMDb飆史高9.8分

獨立《幾何衝刺》再度爆紅

《神鬼寓言》新作美術圖搶先曝光

日銀行調查20歲年輕人消費習慣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366