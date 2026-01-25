獨立《幾何衝刺》再度爆紅　玩家屢戰敗「怒掰鍵盤」引全網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年遊戲圈已不再像從前被各大廠佔據銷售龍頭，許多獨立遊戲都不輸製作水準，像是《PEAK》、《空洞騎士：絲綢之歌》等。如今一款推出13年之久橫向闖關遊戲《幾何衝刺》再度爆紅，原因竟是一名實況主Jynxzi因屢次闖關失敗，導致他一氣之下怒掰斷鍵盤，讓許多網友當場笑翻，也意外造就許多玩家回流。

▼獨立《幾何衝刺》因玩家戲劇性效果再度爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Jynxzi Live）

根據外媒報導，《幾何衝刺》自從在2013年推出後，就一直累積不少忠實粉絲，不過後續卻因為玩法相對單一，再加上後續3A製作不斷推出，因此逐漸被玩家所遺忘。然而如今卻迎來此款遊戲高光時刻，由於近幾年3A製作屢遭失敗，因此玩家逐漸轉向獨立製作，並且恰巧《幾何衝刺》抓住了現今玩家在乎一件事，「尊重玩家操作想法」，因而再次爆紅，並一舉擊敗近期低迷的《決勝時刻：黑色行動7》。

至於此次爆紅推手是一個名為Jynxzi實況主，而Jynxzi最為人所知的是他高分貝直播風格，先前都時常在玩《虹彩六號：圍攻行動》，不過後續他在今年1月開始直播《幾何衝刺》，讓這款遊戲接觸到了大量可能從未接觸過精準平台跳躍遊戲的射擊遊戲愛好者。然而，他的爆紅並非來自於他的高操闖關技術，而是源自於他的惡夢痛苦。

從直播中可以看到，Jynxzi為了通關《幾何衝刺》「惡魔」難度Clubstep，而進行了數日苦戰，在這一場人與關卡之間的較量中，網上都對他的痛苦哀號，感到爆笑，尤其是他在完成度達到50%時，卻又遭遇慘敗，一氣之下怒掰鍵盤，讓許多人開玩笑表示，「冷靜一點」，而後續這段影片也迅速在各大社群上瘋傳，也成功引起許多人好奇關卡究竟是否太難，因而讓這款遊戲推出後，曾一度擠進Steam排行榜前十名。