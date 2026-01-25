ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

 記者楊智仁／綜合報導

日本 SMBC 消費金融近日公布「2026 年 20 多歲族群金錢觀念意識調查」結果，其中「遊戲課金」相關數據再度引發關注。調查顯示，有 10％ 的 20 多歲族群坦言，曾因在遊戲內課金花費過多，導致日常生活出現困難，顯示即使整體課金人數下降，仍有部分玩家承受不小的經濟壓力。

▼20 多歲族群金錢觀念意識調查，示意圖。（圖／翻攝自台北電玩展）▲▼2025 台北國際電玩展 ( 示意圖 )。（圖／翻攝自台北國際電玩展）

本次調查於 2025 年 11 月 27 日至 28 日進行，針對全日本 20 至 29 歲男女共 1,000 人進行網路問卷。結果指出，目前仍有 19.2％ 的受訪者會在遊戲中進行課金，雖較前一次調查下降 2.4 個百分點，但每人每月平均課金金額卻來到 5,080 日圓，反而增加了 833 日圓，呈現「人數變少、花得更兇」的趨勢。

課金態度方面，調查顯示 13.2％ 的人認為即使花錢也想讓遊戲進度更有利，另有 20.6％ 認為「不花錢就無法好好享受遊戲」。此外，為了獲得心儀道具或角色而不想省錢的人占 19.4％，成功抽到稀有角色時會感到自豪的比例更達 30.8％。值得注意的是，除了影響生活外，也有 18.8％ 的受訪者曾對遊戲課金感到後悔。

另一方面，調查也首度納入「推活」（支持喜愛的藝人、角色或偶像）相關消費行為。結果顯示，投入推活的人數高達 35.3％，每月平均消費金額更高達 12,150 日圓，不論人數或金額皆大幅超越遊戲課金，成為 20 多歲族群新的主要娛樂支出項目。

