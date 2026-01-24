ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

知名模組遭《電馭叛客2077》版權砲　作者發豪語：寧可全撤掉

記者黃冠瑋／綜合報導

由CDPR所開發的《電馭叛客2077》，近期才由於宣傳改用女Ｖ備受討論，如今知名付費VR模組「R.E.A.L VR」一夕之間便全然消失，從此不再支援《電馭叛客2077》。原因竟是近期作者被官方CD Projekt發出版權砲警告，要馬免費不然就是下架，讓他直言不公，「寧願全面下架，也不願無償釋出」，消息再度引熱議。

▼《電馭叛客2077》對付費VR模組祭出版權砲。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）

▲▼《電馭叛客2077》對付費VR模組祭出版權砲。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）

根據，「R.E.A.L VR」作者Luke Ross所公開資訊，其中就表示自己收到來自CD Projekt要求下架通知，讓他感嘆「公司做的每一件事都是為了錢，而模組製作者所做的一切，卻必須完全無償」。他也強調，遊戲公司方面對於這塊領域要求過於苛刻，畢竟一個能讓40多款遊戲以全沉浸式3DVR呈現的框架，彷彿全都是靠著遊戲智慧財產權所製作出來，甚至都不會感激VR模組帶給遊戲多少銷量成長。對於，VR方面官方其實都毫不關心，並且也無意開發VR版本。

至於Luke Ross會如此感嘆，是因為CD Projekt 副總Jan Rosner就表示，「我們很樂意看到它以免費發布的形式回歸。但是，以任何形式利用我們的智慧財產權牟利，都必須獲得CD Projekt 的許可」，讓他感到心灰意冷。此外，這也不是「R.E.A.L VR」模組第一次遭遇這樣挑戰，像是《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》的發行商Take-Two Interactive 也曾對Luke Ross 發出類似警告，讓R.E.A.L VR模組不得支援他們家的遊戲，畢竟每個月採取10美元（約新台幣310元）付費訂制，已經踩到大多數遊戲大廠規定底線。

另外，Luke Ross也透露，雖說此次將會全數下架有關《電馭叛客2077》VR模組，但他也預告將會轉向支援，另一款深受玩家好評的《柏德之門 3》，希望玩家們能敬請期待後續推出。

關鍵字：CDPR電馭叛客2077

