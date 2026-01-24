知名模組遭《電馭叛客2077》版權砲　作者發豪語：寧可全撤掉

記者黃冠瑋／綜合報導
由CDPR所開發的《電馭叛客2077》，近期才由於宣傳改用女Ｖ備受討論，如今知名付費VR模組「R.E.A.L VR」一夕之間便全然消失，從此不再支援《電馭叛客2077》。原因竟是近期作者被官方CD Projekt發出版權砲警告，要馬免費不然就是下架，讓他直言不公，「寧願全面下架，也不願無償釋出」，消息再度引熱議。
▼《電馭叛客2077》對付費VR模組祭出版權砲。（圖／翻攝自X／@CyberpunkGame）
根據，「R.E.A.L VR」作者Luke Ross所公開資訊，其中就表示自己收到來自CD Projekt要求下架通知，讓他感嘆「公司做的每一件事都是為了錢，而模組製作者所做的一切，卻必須完全無償」。他也強調，遊戲公司方面對於這塊領域要求過於苛刻，畢竟一個能讓40多款遊戲以全沉浸式3DVR呈現的框架，彷彿全都是靠著遊戲智慧財產權所製作出來，甚至都不會感激VR模組帶給遊戲多少銷量成長。對於，VR方面官方其實都毫不關心，並且也無意開發VR版本。
至於Luke Ross會如此感嘆，是因為CD Projekt 副總Jan Rosner就表示，「我們很樂意看到它以免費發布的形式回歸。但是，以任何形式利用我們的智慧財產權牟利，都必須獲得CD Projekt 的許可」，讓他感到心灰意冷。此外，這也不是「R.E.A.L VR」模組第一次遭遇這樣挑戰，像是《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》的發行商Take-Two Interactive 也曾對Luke Ross 發出類似警告，讓R.E.A.L VR模組不得支援他們家的遊戲，畢竟每個月採取10美元（約新台幣310元）付費訂制，已經踩到大多數遊戲大廠規定底線。
另外，Luke Ross也透露，雖說此次將會全數下架有關《電馭叛客2077》VR模組，但他也預告將會轉向支援，另一款深受玩家好評的《柏德之門 3》，希望玩家們能敬請期待後續推出。
That said, I'm all for finding a win-win solution that makes it possible for your fans to keep enjoying Night City from the inside, in VR, but at the same time without causing harm to our respective interests. I said that in 2022 when we contacted you with the proposal of making…— LukeRoss (@LukeRoss_00) January 19, 2026
讀者迴響