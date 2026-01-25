《幻獸帕魯》執行長曝招人關鍵門檻！不玩Steam遊戲直接刷掉

記者楊智仁／綜合報導

爆紅遊戲《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 近日透露獨特的招募標準，引發玩家與業界關注。Pocketpair 執行長溝部拓郎表示，若求職者完全沒有 Steam 遊戲遊玩紀錄，將無法通過履歷審查階段，等同直接被刷掉。

▼《幻獸帕魯》公布求職標準。（圖／翻攝自@Palworld_EN）

溝部拓郎近日在社群平台推特發文指出，團隊在招募新開發者時，非常重視實際的遊戲遊玩經驗，尤其是 Steam 平台上的遊戲紀錄，他直言，「事實上如果完全沒有玩 Steam 遊戲，是不會進入履歷篩選階段的。」溝部拓郎補充說明，若應徵者主要在 PlayStation 5、Xbox 等主機平台遊玩，也可以附上遊玩時數截圖作為佐證；但若 Steam 遊玩遊戲數量為零，基於原則仍不會列入考慮，溝部強調，團隊希望成員能接觸大量 僅在 Steam 上推出的獨立遊戲，藉此培養對市場與創作的敏感度。

展望未來，2026 年被視為《幻獸帕魯》與 Pocketpair 的重要一年。《幻獸帕魯》預計於今年稍晚推出正式版 1.0 更新，官方形容將帶來「大量全新內容」。此外，該 IP 也將跨足桌遊市場，官方卡牌遊戲預定於今年夏天推出，衍生作品《Palworld: Palfarm》亦正在開發中。除了遊戲開發，Pocketpair 近年也正式成立發行部門，開始在 Steam 等平台協助發行其他作品。公司同時表態，不會與使用 AI 技術，或主打 Web3、NFT 的遊戲開發者合作，立場相當明確。