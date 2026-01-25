民間傳說「劍潭斬魚精」入題　台灣本土團隊開發新遊戲亮相

▲《城隍愛麗絲》亦預計於 2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026） 參展。（圖／伍狗力遊戲提供）



記者游瓊華／台中報導

台灣獨立遊戲開發持續嘗試以在地文化為題材進行創作，本土團隊「伍狗力遊戲」開發的電腦遊戲《City God Alice：城隍愛麗絲》，近日已正式在全球最大PC遊戲平台Steam上架商店頁面，開放玩家加入願望清單。《城隍愛麗絲》亦預計於 2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026） 參展，現場將提供玩家實際體驗遊戲內容，並有機會與開發團隊進行交流。

《城隍愛麗絲》結合宮廟經營模擬與心理恐怖敘事，取材自台灣民間傳說「劍潭斬魚精」，並延伸出原創世界觀。玩家在遊戲中將扮演青年角色「林城東」，在 20 歲生日前被揭露童年時簽下的契約，須以生命年限交換成為城隍儲備人選，並在期限內代理管理城隍廟，逐步追查契約與自身命運的關聯。

遊戲玩法包含宮廟經營與陰官養成系統，玩家需分配香油錢、庫錢與靈能等資源，也能招募不同角色成為陰官，其去向會因互動與選擇而產生變化。場景設計採橫向探索，靈感來自台北劍潭地區與城隍廟周邊街景，並加入「觀落陰」系統，讓玩家切換至靈界視角探索隱藏的記憶片段。

遊戲戰鬥則採回合制，並加入理智值管理機制，角色精神狀態將影響戰鬥表現與敘事呈現。音樂由作曲家幽火負責，融合傳統樂器與電子聲響。開發團隊表示，希望透過遊戲形式，讓台灣民俗與都市傳說被更多國際玩家理解。遊戲預計支援多國語言，後續也將公布更多開發進度。