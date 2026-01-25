《咒術迴戰》IMDb飆史高9.8分　東西方網友「價值衝突」吵翻天

記者楊智仁／綜合報導

超人氣動畫《咒術迴戰》再度寫下新紀錄，根據 IMDb 最新評分數據，《咒術迴戰》第三季第 4 集目前拿下 9.8 分 的超高評價，不僅成為全系列評分最高一集，也並列 IMDb 動畫史上評價第二高的單集之一，引發全球粉絲熱議。

▼《咒術迴戰》再度寫下新紀錄。（圖／翻攝自推特）

事實上《咒術迴戰》向來是 IMDb 高分常客，尤其第二季後評價明顯攀升，在全 52 集中已有 8 集拿下 9.6 分，但第三季第 4 集仍脫穎而出，成功刷新自身紀錄。放眼整體動畫榜單，包含《進擊的巨人》也有多集同樣獲得 9.8 分成績。

目前 IMDb 僅 3 集動畫單集達到 9.9 分的歷史級評價，包括「海盜戰記、降世神通：最後的氣宗、獵人」，外媒指出，隨著投票持續累積，《咒術迴戰》仍有機會挑戰更高排名，本集因重要角色發展、致敬經典動作電影的演出手法，以及高水準戰鬥場面獲得大量西方觀眾好評。

不過這集卻意外引發部分東西方網友大戰，有日本觀眾 PO 文指出，為了讓動畫黨更好理解「死滅迴游」篇章，第 3 集所加入原創補充，在海外評分卻只有 7.7 分，認為「海外觀眾不在意劇情，只看動作場面」，但馬上有西方網友回嗆，「看動畫喜歡動作場景有甚麼問題」、「那麼在意劇情，《出租女友》都出到第六季了。」該篇貼文目前已經超過 1500 萬觀看。