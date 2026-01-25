ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 1 月 14 日為 Nintendo Switch 人氣作品《集合啦！動物森友會》推出大型更新 Ver.3.0，其中全新加入的「度假飯店」系統成為討論焦點。不過，飯店住客可在島上自由觀光的設計，卻在玩家之間引發正反兩極評價，不少網友笑喊，「到處都是觀光客太寫實」、「跟上時事的更新」。

▼《動物森友會》更新成熱議焦點。（圖／翻攝自任天堂）▲▼動物森友會。（圖／翻攝自任天堂）

《集合啦！動物森友會》自 2020 年 3 月推出以來，以無人島生活為舞台，讓玩家親手打造島嶼、與動物居民悠閒共處，成為全球現象級作品。本次 Ver.3.0 更新的主打內容之一，便是由 Kappei 一家經營的「度假飯店」。玩家可協助佈置客房、交付 DIY 製作的「名物」物品，藉此獲得飯店點數，並兌換限定道具與紀念品。

然而根據外媒報導，與以往「露營地」訪客只停留在帳篷內不同，度假飯店的住客會每日更換，並能在整座島嶼自由走動、觀光拍照，這項設計讓島上首次出現「非居民、非活動角色」的常駐訪客，也因此引發部分玩家不滿，特別是偏好高度客製化島嶼風格的玩家，例如刻意統一動物種類或主題島民配置者，認為陌生觀光客突然出現在島上，破壞了原本精心營造的世界觀，有玩家呼籲加入「限制房間數量」、「禁止外出」等選項，讓島嶼維持原有秩序。

面對這項爭議，也有玩家選擇以不同方式回應，有網友分享將島嶼佈置成「反對飯店開發」的抗議現場，甚至刻意對觀光客設下陷阱，打造出帶點諷刺意味的「排外島嶼」，與作品一貫溫馨風格形成強烈反差，反而讓不少玩家會心一笑。不過，也有另一派玩家對爭議本身感到意外。他們認為每日更換的觀光客替島嶼帶來新鮮感與熱鬧氛圍，也成為重新裝飾島嶼、向外展示成果的動力來源，對「度假飯店」系統給予正面評價。

