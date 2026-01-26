Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

記者楊智仁／綜合報導

法國遊戲大廠 Ubisoft 近日傳出嚴重內部動盪，多名公司內部人士透露，隨著公司近年持續重組與削減成本，不少員工已對管理層失去耐心，甚至在內部溝通平台上公開「羞辱高層、要求改革」，整體氣氛被形容為瀕臨失控。

▼Ubisoft傳出嚴重內部動盪。（圖／翻攝自官網）

外媒指出，Ubisoft 近幾年因多款高預算作品表現不如預期，營運壓力逐步浮現，2025 年 10 月，中國騰訊以約 12 億歐元注資，換取新成立子公司「Vantage Studios」約 26% 股權，該單位負責管理《刺客教條》、《虹彩六號》等核心 IP，暫時為 Ubisoft 緩解燃眉之急。不過短短三個月後，Ubisoft 宣布更大規模的組織重整，將整體開發體系改為五個「創意工作室」，並同步加強成本控管，同時強制推行「全面回辦公室上班」政策，聲稱有助於新組織架構的運作。

這一連串措施卻引發員工強烈反彈，知名遊戲產業記者、Ubisoft 長期內線 Tom Henderson 指出，自 1 月 21 日起，公司內部訊息充斥不滿聲浪，部分員工甚至公開點名高層管理失當，直言這波重組與撙節政策已成為「最後一根稻草」，開始積極尋找新工作。Henderson 直言，即便 Ubisoft 尚未正式宣布新一輪裁員，內部氣氛已顯示「大規模人才流失」恐怕只是時間問題。

值得注意的是，外界也質疑 Ubisoft 此次強制回辦公室政策，可能並非單純管理需求，而是一種「軟性裁員」手段，過去已有研究指出，企業透過 RTO 政策，往往能在不支付資遣費的情況下，促使部分員工自行離職。2024 年一項美國人資調查就顯示，每 4 名企業高層中，就有 1 人坦承推行 RTO 時「期待出現一定比例的自願離職」。

在財務面上 Ubisoft 同樣承壓，公司股價目前已跌至 15 年新低，市場對其長期前景信心不足，不僅提高融資成本，也影響高階人才招募與留任，特別是仰賴股票報酬的職位。人力規模方面，Ubisoft 在 2024 年底仍有超過 18,600 名員工，截至 2026 年初仍超過 17,000 人，是全球員工數第六大的遊戲發行商。不過官方已多次強調，未來仍將持續縮減人力、提升營運效率。