ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

記者楊智仁／綜合報導

法國遊戲大廠 Ubisoft 近日傳出嚴重內部動盪，多名公司內部人士透露，隨著公司近年持續重組與削減成本，不少員工已對管理層失去耐心，甚至在內部溝通平台上公開「羞辱高層、要求改革」，整體氣氛被形容為瀕臨失控。

▼Ubisoft傳出嚴重內部動盪。（圖／翻攝自官網）▲▼ubisoft。（圖／翻攝自官網）

外媒指出，Ubisoft 近幾年因多款高預算作品表現不如預期，營運壓力逐步浮現，2025 年 10 月，中國騰訊以約 12 億歐元注資，換取新成立子公司「Vantage Studios」約 26% 股權，該單位負責管理《刺客教條》、《虹彩六號》等核心 IP，暫時為 Ubisoft 緩解燃眉之急。不過短短三個月後，Ubisoft 宣布更大規模的組織重整，將整體開發體系改為五個「創意工作室」，並同步加強成本控管，同時強制推行「全面回辦公室上班」政策，聲稱有助於新組織架構的運作。

這一連串措施卻引發員工強烈反彈，知名遊戲產業記者、Ubisoft 長期內線 Tom Henderson 指出，自 1 月 21 日起，公司內部訊息充斥不滿聲浪，部分員工甚至公開點名高層管理失當，直言這波重組與撙節政策已成為「最後一根稻草」，開始積極尋找新工作。Henderson 直言，即便 Ubisoft 尚未正式宣布新一輪裁員，內部氣氛已顯示「大規模人才流失」恐怕只是時間問題。

值得注意的是，外界也質疑 Ubisoft 此次強制回辦公室政策，可能並非單純管理需求，而是一種「軟性裁員」手段，過去已有研究指出，企業透過 RTO 政策，往往能在不支付資遣費的情況下，促使部分員工自行離職。2024 年一項美國人資調查就顯示，每 4 名企業高層中，就有 1 人坦承推行 RTO 時「期待出現一定比例的自願離職」。

在財務面上 Ubisoft 同樣承壓，公司股價目前已跌至 15 年新低，市場對其長期前景信心不足，不僅提高融資成本，也影響高階人才招募與留任，特別是仰賴股票報酬的職位。人力規模方面，Ubisoft 在 2024 年底仍有超過 18,600 名員工，截至 2026 年初仍超過 17,000 人，是全球員工數第六大的遊戲發行商。不過官方已多次強調，未來仍將持續縮減人力、提升營運效率。

關鍵字：Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

推薦閱讀

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢？理財師試算房價　網驚呼：好真實

重度沉迷遊戲恐損害健康？　澳衛研究指稱「過10小時容易肥胖」

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

萬代模型展限時五天台北登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

《七龍珠》新動畫製作確定

玩家造「三合一主機」網驚呆

環球影城攜手寶可夢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《動物森友會》更新掀熱議

最新新聞

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出

《滿貫大亨》10週年豪撒百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

《動物森友會》更新掀熱議

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366