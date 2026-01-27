ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新一代主機 Switch 2 尚未全面揭露，但關於「平價版本」傳聞已開始在玩家圈發酵，曾任職任天堂的 Kit Ellis 與 Krysta Yang 近日在節目中指出，Switch 2 Lite 可能比外界預期更早推出，目的在於以較低價格與精簡規格，吸引更多玩家升級至新世代主機。

▼Switch 2 Lite 可能比外界預期更早推出 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

近日有玩家在 Nintendo Account 官方網站中，發現一組全新的產品代碼「OSM」，隨即引發熱烈討論，外界猜測該代碼可能代表尚未公開的新硬體型號，包括 Switch 2 Lite，甚至是 Switch 2 OLED。對此，Kit 與 Krysta 雖未獲得官方證實，但兩人皆認為，任天堂推出價格更親民版本幾乎是「遲早的事」，並推測最快可能在今年 2 月就會有所動作。

Krysta Yang 曾參與 2019 年 Switch Lite 的上市計畫，她指出 Switch Lite 是在初代 Switch 推出約 2 年半後才登場，但這次任天堂可能不會等那麼久。她分析，任天堂過往主機世代一向強調「完整產品線」，提供高、中、低不同定位的主機選擇，讓家庭與輕度玩家也能輕鬆入手。

至於 Switch 2 Lite 的售價與規格，Kit Ellis 提出個人推測，他認為，即便定價來到 350 美元，看似比初代 Switch Lite 的 199.99 美元高出不少，但在 AI 熱潮推升記憶體與儲存成本的背景下，主機整體價格上調並非不可能，反而可能進一步拉大 Switch 2 與 Lite 版本的區隔。

Ellis 推測，若真有 Switch 2 Lite，可能會是「純掌機」設計，不支援底座模式省去約 125 美元成本；此外，也可能取消可拆式 Joy-Con，進一步降低製造成本。雖未特別提及螢幕尺寸，但較小、較輕的螢幕設計，也有助於提升攜帶性。目前尚無法確認「OSM」代碼的實際用途，但在這兩名前任任天堂行銷人員看來，推出平價版本是遲早的事，Ellis 也提醒玩家可特別留意 2 月是否會有 Nintendo Direct。

關鍵字：Switch 2

