ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

記者楊智仁／綜合報導

以《寶可夢》系列聞名的日本遊戲開發商 Game Freak，近日公開旗下全新動作角色扮演遊戲《輪迴之獸》（Beast of Reincarnation）最新畫面，本作將登上 PlayStation 5、Xbox 與 PC 平台，並確認首日加入 Xbox Game Pass，預計今年夏季推出。

▼《輪迴之獸》今年夏季推出。（圖／翻攝自Steam）▲▼輪迴之獸。（圖／翻攝自Steam）

《輪迴之獸》是一款多平台動作 RPG，故事描述末日後的日本因腐化而毀滅，淪為一片遍布怪物的土地，人類最後的希望，就寄託在身負「染疫者」詛咒的流浪者艾瑪，與她忠實的小狗夥伴「酷」身上。在這個詭譎莫測、瞬息萬變的世界中展開求生之旅，危險的森林可能隨時在荒原中出現，隨著艾瑪與酷一步步深入未知之地，他們之間的羈絆也日益加深，而神秘力量也隨之覺醒。

▲▼輪迴之獸。（圖／翻攝自Steam）

本作導演兼編劇古島康太過去曾參與多款《寶可夢》作品，負責戰鬥企劃與音效管理。他表示，一直希望能打造全新的遊戲體驗，「我最初只是靜靜地問自己，希望這款遊戲能帶來什麼樣的感受，最後得到的答案是『溫暖、信任與孤獨交織的情感』。」他也透露，自專案立案至今已歷時 6 年，團隊投注大量心力，試圖在世界觀中埋藏各種秘密與深層魅力。

▲▼輪迴之獸。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

推薦閱讀

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢？理財師試算房價　網驚呼：好真實

重度沉迷遊戲恐損害健康？　澳衛研究指稱「過10小時容易肥胖」

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

萬代模型展限時五天台北登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

《七龍珠》新動畫製作確定

玩家造「三合一主機」網驚呆

環球影城攜手寶可夢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《動物森友會》更新掀熱議

最新新聞

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出

《滿貫大亨》10週年豪撒百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

《動物森友會》更新掀熱議

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366