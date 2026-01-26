寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

記者楊智仁／綜合報導

以《寶可夢》系列聞名的日本遊戲開發商 Game Freak，近日公開旗下全新動作角色扮演遊戲《輪迴之獸》（Beast of Reincarnation）最新畫面，本作將登上 PlayStation 5、Xbox 與 PC 平台，並確認首日加入 Xbox Game Pass，預計今年夏季推出。

▼《輪迴之獸》今年夏季推出。（圖／翻攝自Steam）

《輪迴之獸》是一款多平台動作 RPG，故事描述末日後的日本因腐化而毀滅，淪為一片遍布怪物的土地，人類最後的希望，就寄託在身負「染疫者」詛咒的流浪者艾瑪，與她忠實的小狗夥伴「酷」身上。在這個詭譎莫測、瞬息萬變的世界中展開求生之旅，危險的森林可能隨時在荒原中出現，隨著艾瑪與酷一步步深入未知之地，他們之間的羈絆也日益加深，而神秘力量也隨之覺醒。

本作導演兼編劇古島康太過去曾參與多款《寶可夢》作品，負責戰鬥企劃與音效管理。他表示，一直希望能打造全新的遊戲體驗，「我最初只是靜靜地問自己，希望這款遊戲能帶來什麼樣的感受，最後得到的答案是『溫暖、信任與孤獨交織的情感』。」他也透露，自專案立案至今已歷時 6 年，團隊投注大量心力，試圖在世界觀中埋藏各種秘密與深層魅力。