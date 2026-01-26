「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天台北登場

記者楊智仁／綜合報導

「BANPRESTO EXPO SPECIAL Edition」將於2026年1月28日至2月1日在SYNTREND 三創生活園區 1F 十二立方盛大開展，現場展出近300隻的超萌「小不點玩偶」，更有從日本空運來台的「小不點玩偶娃用場景 旋轉摩天輪」造景，讓粉絲們一次拍個夠，除了豐富的展品以外，更祭出參觀就送Grandista A3尺寸海報等五大現場好康，為玩具迷帶來視覺與收藏的雙重享受，一次體驗可愛收藏及精緻大模型的全方位魅力。

小巧身形大魅力！「小不點玩偶」系列萌度爆表

高約11公分的「小不點玩偶」，可愛小巧的尺寸搭配圓滾滾大眼睛，令人愛不釋手，「小不點玩偶展區」推出豐富的展示區域，首先映入眼簾的「歷史展示區」與「品牌介紹」，將展示「我的英雄學院」、「藍色監獄」、「鬼滅之刃」，以及廣受遊戲玩家喜愛的「Fate/Grand Order」和目前熱播第二季動畫的「地獄樂」，讓粉絲一踏入展區就能一同回味2021年到2025年推出的各種小不點玩偶可愛模樣。

「新品展示區」則展出2025年全新發售的小不點玩偶，包括韓國偶像團體aespa、RIIZE，以及VOCALOID的初音未來系列，「排球少年」、「JoJo的奇妙冒險」、「火影忍者」等經典動漫作品。「特別展示區」除了展示「學園偶像大師」、「刀劍亂舞ONLINE」、「家庭教師 HITMAN REBORN」的1月最新商品，更在「小不點玩偶娃用場景」區設有日本空運來台的「旋轉摩天輪」，以及在本次展覽首次亮相的「和風小部屋」、「小不點樂園」共三座精緻布景，讓娃爸娃媽們可以帶上心愛的娃寶盡情拍照，捕捉小不點玩偶爆萌瞬間。

壓倒性尺寸登場就焦點 「Grandista」系列展現模型極致魅力

具備壓倒性的大尺寸以及將造型質量提升至極限的「Grandista」模型公仔系列，將於「Grandista展區」展出「航海王」、「七龍珠」、「火影忍者」、「膽大黨」、「咒術迴戰」，以及「進擊的巨人」艾連和里維等多款人氣角色，每尊模型約20公分到25公分，透過放大比例與細膩刻畫，完整呈現角色氣勢。

本次活動更特別推出獨家稀有的收藏系列「Grandista Special Edition」，此系列專為日本以外的全球海外粉絲量身打造，僅於日本以外的海外地區販售。可搭配特效零件，讓粉絲以細膩造型昇華最愛角色。本次展覽更精選多款「航海王」和「火影忍者」Grandista Special Edition模型，讓粉絲近距離感受高質感收藏公仔的魅力。

MAX份量加乘MAX表現 展現角色最強姿態「MAXIMATIC系列」

「MAXIMATIC系列」以十足的份量感與高度還原的動態造型，滿足細節控的玩賞樂趣。該展區將展示高度約20公分到25公分的人氣作品「葬送的芙莉蓮」、「我的英雄學院」及「咒術迴戰」模型，粉絲可近距離感受角色在作品中呈現出來的張力與細節。此外，即將於2月與3月正式發售的「葬送的芙莉蓮」、「我的英雄學院」新品模型也將搶先亮相，讓粉絲提前欣賞。