ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天三創登場

記者楊智仁／綜合報導

「BANPRESTO EXPO SPECIAL Edition」將於2026年1月28日至2月1日在SYNTREND 三創生活園區 1F 十二立方盛大開展，現場展出近300隻的超萌「小不點玩偶」，更有從日本空運來台的「小不點玩偶娃用場景 旋轉摩天輪」造景，讓粉絲們一次拍個夠，除了豐富的展品以外，更祭出參觀就送Grandista A3尺寸海報等五大現場好康，為玩具迷帶來視覺與收藏的雙重享受，一次體驗可愛收藏及精緻大模型的全方位魅力。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

小巧身形大魅力！「小不點玩偶」系列萌度爆表

高約11公分的「小不點玩偶」，可愛小巧的尺寸搭配圓滾滾大眼睛，令人愛不釋手，「小不點玩偶展區」推出豐富的展示區域，首先映入眼簾的「歷史展示區」與「品牌介紹」，將展示「我的英雄學院」、「藍色監獄」、「鬼滅之刃」，以及廣受遊戲玩家喜愛的「Fate/Grand Order」和目前熱播第二季動畫的「地獄樂」，讓粉絲一踏入展區就能一同回味2021年到2025年推出的各種小不點玩偶可愛模樣。

「新品展示區」則展出2025年全新發售的小不點玩偶，包括韓國偶像團體aespa、RIIZE，以及VOCALOID的初音未來系列，「排球少年」、「JoJo的奇妙冒險」、「火影忍者」等經典動漫作品。「特別展示區」除了展示「學園偶像大師」、「刀劍亂舞ONLINE」、「家庭教師 HITMAN REBORN」的1月最新商品，更在「小不點玩偶娃用場景」區設有日本空運來台的「旋轉摩天輪」，以及在本次展覽首次亮相的「和風小部屋」、「小不點樂園」共三座精緻布景，讓娃爸娃媽們可以帶上心愛的娃寶盡情拍照，捕捉小不點玩偶爆萌瞬間。

▲▼萬代。（圖／萬代提供）▲▼萬代。（圖／萬代提供）▲▼萬代。（圖／萬代提供）

壓倒性尺寸登場就焦點　「Grandista」系列展現模型極致魅力

具備壓倒性的大尺寸以及將造型質量提升至極限的「Grandista」模型公仔系列，將於「Grandista展區」展出「航海王」、「七龍珠」、「火影忍者」、「膽大黨」、「咒術迴戰」，以及「進擊的巨人」艾連和里維等多款人氣角色，每尊模型約20公分到25公分，透過放大比例與細膩刻畫，完整呈現角色氣勢。

本次活動更特別推出獨家稀有的收藏系列「Grandista Special Edition」，此系列專為日本以外的全球海外粉絲量身打造，僅於日本以外的海外地區販售。可搭配特效零件，讓粉絲以細膩造型昇華最愛角色。本次展覽更精選多款「航海王」和「火影忍者」Grandista Special Edition模型，讓粉絲近距離感受高質感收藏公仔的魅力。

▲▼萬代。（圖／萬代提供）▲▼萬代。（圖／萬代提供）

MAX份量加乘MAX表現 展現角色最強姿態「MAXIMATIC系列」

「MAXIMATIC系列」以十足的份量感與高度還原的動態造型，滿足細節控的玩賞樂趣。該展區將展示高度約20公分到25公分的人氣作品「葬送的芙莉蓮」、「我的英雄學院」及「咒術迴戰」模型，粉絲可近距離感受角色在作品中呈現出來的張力與細節。此外，即將於2月與3月正式發售的「葬送的芙莉蓮」、「我的英雄學院」新品模型也將搶先亮相，讓粉絲提前欣賞。

▲▼萬代。（圖／萬代提供）▲▼萬代。（圖／萬代提供）▲▼萬代。（圖／萬代提供）

關鍵字：萬代

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

推薦閱讀

「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢？理財師試算房價　網驚呼：好真實

重度沉迷遊戲恐損害健康？　澳衛研究指稱「過10小時容易肥胖」

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

觀光客亂入島嶼？《動物森友會》更新掀熱議　網笑喊：超寫實

《劍星2》破敗城市圖意外曝光　網驚呼：就是「8D魔幻重慶」

《幻獸帕魯》執行長曝招人關鍵門檻！不玩Steam遊戲直接刷掉

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價　《七龍珠》整套上看3萬

《咒術迴戰》IMDb飆史高9.8分　東西方網友「價值衝突」吵翻天

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

《七龍珠》新動畫製作確定

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

《動物森友會》更新掀熱議

玩家造「三合一主機」網驚呆

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

萬代模型展限時五天台北登場

環球影城攜手寶可夢

民間傳說「劍潭斬魚精」入題　台灣團隊開發遊戲亮相

最新新聞

萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

《動物森友會》更新掀熱議

《劍星2》破敗城市圖意外曝光

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

絕版漫畫夯！露天二手市場現10倍溢價

《咒術迴戰》最新回IMDb飆史高9.8分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366