《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」百萬獎池狂歡登場！

遊戲中心／綜合報導

這一次，我們玩真的！十年回饋無上限
陪伴玩家走過十年輝煌，《滿貫大亨》這次決定祭出最狂回饋！為了慶祝 10 週年重要里程碑，即日起至2月11日展開「滿貫10週年 好禮連連」狂歡盛典！這不只是一場活動，更是一場「豪禮大放送」的暴富機會！我們打破公司預算上限，祭出總價值突破百萬的實體大獎，就是要讓所有玩家感受到：這十年，滿貫大亨寵粉無極限！

夢幻逸品清單公開！勞力士、黃金、蘋果全配通通有
別再羨慕別人中獎，這次幸運兒就是你！本次週年慶獎池「含金量」爆表，直接端出象徵尊爵地位的「勞力士卡」（價值 30 萬紅鑽）、一次實現人生夢想的「蘋果全家桶」（內含 iPhone 17 Pro Max卡、MacBook Air卡、iPad Air卡 等 5 大頂規神機，價值破 14 萬紅鑽）！

不僅如此，還有「媽祖黃金平安符卡」（價值 1.2 萬紅鑽）、Galaxy Z Flip7 摺疊機卡、保值純金條塊卡以及萬元 LINE POINT虛寶卡等你來搬空！這種「玩遊戲賺名牌」的頂級規格，錯過這一次，絕對讓你捶心肝！

拒絕「銘謝惠顧」！煙火轉盤 10 抽保證必中大獎
受夠了抽獎總是抽空氣？《滿貫大亨》聽到你的心聲了！週年慶限定「煙火轉盤」強勢導入「大獎保底機制」——保證沒有廢獎！保證不重複！只要累積「週年慶煙火」即可啟動轉盤，10 抽之內絕對必中大獎！從台銀幻彩條塊、新光三越千元禮券到高額紅鑽，每一次點擊都是實實在在的獲利，讓你的期待感 100%兌現，爽感絕不落空！

▲煙火大禮包 滿滿的大獎等你帶回家。

▲煙火大禮包 滿滿的大獎等你帶回家。

夜晚更激情！紅包隨時搶、紅鑽瘋狂送
白天抽大獎，晚上更要嗨！活動期間每晚 20:00 至 23:59，全服進入「大獎搶紅包」戒備狀態！

只要單局贏分達標，隨時可能引爆全平台紅包雨，手速夠快就能搶到手軟！此外，還有「升級紅鑽雨」加碼活動，等級升越快、紅鑽掉越多，讓你的每一次升級都變成看得到的真金白銀！

週年慶期間也同步開放多項排行榜競賽，玩家只要登上遊戲排行榜，即可獲得「特殊獎勵與高額紅鑽回饋」，讓技巧與策略成為週年慶中最具份量的榮耀象徵！

此外，參與煙火轉盤的玩家，還可額外獲得「週年慶金券」或「週年慶銀券」，活動期間共規劃四期幸運抽獎。抽獎不需上線，只要於該期結算時間內持有對應抽獎券，即具備抽獎資格，且持有數量越多，中獎機率越高！

▲蘋果全家桶 所有實用好禮一次全部擁有！

▲蘋果全家桶 所有實用好禮一次全部擁有！

現在就下載，加入這場富貴列車！
遊戲中還舉辦天天登入送好禮的活動，只要登入遊戲就有機會抽中 台銀幻彩條塊卡（1 公克，價值 6,500 紅鑽）、iPhone 17卡（價值 29,900 紅鑽），還有MyCard 點卡、7-ELEVEN 電子禮券卡 等豐富獎勵，等你天天登入天天抽喔！

《滿貫大亨》10 週年慶，是一場屬於贏家的盛宴！無論你是老手還是新玩家，現在就是最佳進場時機！別再羨慕別人中獎，這次主角就是你！只要參與活動，這些讓人眼紅的夢幻逸品，都有機會讓你0成本帶回家！這種「玩遊戲還能賺大錢」的機會，錯過這次再等十年！

立即下載《滿貫大亨》搶豪禮！https://tmd.onelink.me/lJO5/10yrnews
活動網頁：https://www-twtest.towergame.com/Action/79_TMD/20260107J04/index.aspx#nav

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」百萬獎池狂歡登場！（圖／鈊象電子提供）
 

