ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

記者楊智仁／綜合報導

2026年開春，MOMO親子台將帶領全台觀眾感受最純粹的家庭幸福，全球最長壽的國民級電視動畫《海螺小姐》（サザエさん）即將重磅登場。這部獲金氏世界紀錄認證、陪伴日本家庭超過半世紀的傳奇作品，以精選150集的豐富內容，進駐平日晚間黃金時段，預期將在台灣掀起一波追求「平凡幸福」的溫馨浪潮。

▲▼海螺小姐。（圖／廠商提供）

《海螺小姐》在亞洲動漫界擁有不可撼動的地位。自1969年10月5日於日本富士電視台首播以來，至今已持續播出超過56年，累積超過2000集，2013年，該作品更榮獲金氏世界紀錄認證為「播放時間跨度最長的電視動畫片」。即便在動漫強敵環伺的今日，《海螺小姐》依然穩坐日本收視率最高的動畫節目寶座，成為跨越年齡層的共同語言。

《海螺小姐》故事起源於1946年4月22日，由漫畫家長谷川町子老師在福岡縣當地報紙《フクニチ新聞》開始連載。作品靈感來自老師每日散步的海灘，也因此登場角色的名稱皆與「海洋生物」相關。故事最初以單身女性的海螺在福岡的生活為背景，後續隨作者搬遷至東京世田谷區的櫻新町，舞台也隨之轉移至東京，並加入了與丈夫「鱒男」結婚後的家庭點滴。這部由EIKEN公司製作的動畫，透過「磯野家」與「河豚田家」三代同堂的日常，描繪出包容與情感聯繫，展現出家庭成員間最深厚的情感紐帶。

關鍵字：海螺小姐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

推薦閱讀

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

「航海王、七龍珠」熱門IP集結！萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢？理財師試算房價　網驚呼：好真實

重度沉迷遊戲恐損害健康？　澳衛研究指稱「過10小時容易肥胖」

《七龍珠》新動畫「銀河巡邏隊」製作確定！已故鳥山明親操刀

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光　賽博龐克風引網困惑：太像2077

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

萬代模型展限時五天台北登場

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

玩家造「三合一主機」網驚呆

環球影城攜手寶可夢

《七龍珠》新動畫製作確定

《動物森友會》更新掀熱議

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

最新新聞

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出

《滿貫大亨》10週年豪撒百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

萬代模型展限時五天台北登場

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

重度沉迷遊戲恐損害健康？

《七龍珠》新動畫製作確定

微軟取消神祕「黑鳥計畫」曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366