金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

記者楊智仁／綜合報導

2026年開春，MOMO親子台將帶領全台觀眾感受最純粹的家庭幸福，全球最長壽的國民級電視動畫《海螺小姐》（サザエさん）即將重磅登場。這部獲金氏世界紀錄認證、陪伴日本家庭超過半世紀的傳奇作品，以精選150集的豐富內容，進駐平日晚間黃金時段，預期將在台灣掀起一波追求「平凡幸福」的溫馨浪潮。

《海螺小姐》在亞洲動漫界擁有不可撼動的地位。自1969年10月5日於日本富士電視台首播以來，至今已持續播出超過56年，累積超過2000集，2013年，該作品更榮獲金氏世界紀錄認證為「播放時間跨度最長的電視動畫片」。即便在動漫強敵環伺的今日，《海螺小姐》依然穩坐日本收視率最高的動畫節目寶座，成為跨越年齡層的共同語言。

《海螺小姐》故事起源於1946年4月22日，由漫畫家長谷川町子老師在福岡縣當地報紙《フクニチ新聞》開始連載。作品靈感來自老師每日散步的海灘，也因此登場角色的名稱皆與「海洋生物」相關。故事最初以單身女性的海螺在福岡的生活為背景，後續隨作者搬遷至東京世田谷區的櫻新町，舞台也隨之轉移至東京，並加入了與丈夫「鱒男」結婚後的家庭點滴。這部由EIKEN公司製作的動畫，透過「磯野家」與「河豚田家」三代同堂的日常，描繪出包容與情感聯繫，展現出家庭成員間最深厚的情感紐帶。