電玩展倒數！PlayStation攤位多款新作試玩　還有主機優惠

記者楊智仁／綜合報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET)本次將攜手Acer Gaming進駐2026台北國際電玩展，於1月29日至2月1日在攤位推出多款熱門遊戲的試玩，包含繁體中文版首次且獨家公開於PlayStation by Acer Gaming攤位試玩的《七大罪：Origin》，還有可愛的《宇宙機器人》場景拍照區，也同步也將展出PlayStation x Wiggle Wiggle聯名商品。此外，1月31日也將舉辦《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽決賽，展期間同時提供PlayStation 5主機、遊戲及周邊配件等優惠銷售方案。

▼PlayStation by Acer Gaming攤位。（圖／廠商提供）▲▼PS攤位。（圖／廠商提供）

台北國際電玩展期間，PlayStation by Acer Gaming將於每日上午11點起準備多元的挑戰賽，包含《宇宙機器人》競速關卡大挑戰，報名並完成挑戰者可獲得「宇宙機器人貼紙」一組，每個挑戰時段優勝者可獲得「宇宙機器人抱枕」+「宇宙機器人別針」+「宇宙機器人背包吊飾」一組；以及《NBA 2K26》1對1挑戰，每組對戰賽優勝者可獲得PlayStation Store禮物卡 ，欲參加挑戰的玩家需於每場賽事開始前30分鐘至PlayStation®攤位服務台報名。

▲▼PS攤位。（圖／廠商提供）▲▼PS攤位。（圖／廠商提供）

【試玩遊戲一覽】

《七大罪：Origin》

《人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties》

《羊蹄山戰鬼》

《NBA 2K26》

《Resident Evil Requiem》

《仁王３》

《CODE VEIN 噬血代碼 II》

《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》

▲▼PS攤位。（圖／廠商提供）

