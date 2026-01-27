《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK Cup 正如火如荼進行當中，巴龍組 vs 遠古巨龍組戰況相當膠著，究竟哪兩隊能夠取得初陣對抗賽門票，成為電競迷矚目焦點。今日稍早，官方更宣布了總決賽周將移師香港舉辦的消息。

▼LCK CUP宣布決賽在香港舉辦。（圖／翻攝自推特）

LCK Cup 巴龍組 vs 遠古巨龍目前積分均為 10 分，本周將會進入超級周 BO5 大對決，獲勝隊伍可以為組內搶得兩分，對於後續晉級季後賽形勢相當關鍵。巴龍組部分，聯賽王者 Gen.G 與去年世界冠軍 T1 都取得 4-0 全勝宰制戰績，遠古巨龍組 Showmaker 所率領 DK 取得 3-1，年輕敢拚的 BNK、新陣容磨合中的 HLE、去年世界亞軍 KT 均獲得 2-2，壓制住巴龍組的後三名對手。

隨著 LCK 戰況不斷升溫，稍早官方更宣布決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間會在香港「啟德體藝館」進行，不僅有 LCK 三支勁旅會到場，還設有電競嘉年華、限定周邊商品銷售及應援留言牆等，門票價格「HKD$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488」( 約台幣 6800 - 2000 )，門票將於 1 月 29 日上午 10 時起於 Paykool 信用卡優先購票、1 月 30 日上午 10 時起公開發售，門票由大麥及HK Ticketing平台販售。