《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

記者楊智仁／綜合報導
《英雄聯盟》LCK Cup 正如火如荼進行當中，巴龍組 vs 遠古巨龍組戰況相當膠著，究竟哪兩隊能夠取得初陣對抗賽門票，成為電競迷矚目焦點。今日稍早，官方更宣布了總決賽周將移師香港舉辦的消息。
▼LCK CUP宣布決賽在香港舉辦。（圖／翻攝自推特）
LCK Cup 巴龍組 vs 遠古巨龍目前積分均為 10 分，本周將會進入超級周 BO5 大對決，獲勝隊伍可以為組內搶得兩分，對於後續晉級季後賽形勢相當關鍵。巴龍組部分，聯賽王者 Gen.G 與去年世界冠軍 T1 都取得 4-0 全勝宰制戰績，遠古巨龍組 Showmaker 所率領 DK 取得 3-1，年輕敢拚的 BNK、新陣容磨合中的 HLE、去年世界亞軍 KT 均獲得 2-2，壓制住巴龍組的後三名對手。
隨著 LCK 戰況不斷升溫，稍早官方更宣布決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間會在香港「啟德體藝館」進行，不僅有 LCK 三支勁旅會到場，還設有電競嘉年華、限定周邊商品銷售及應援留言牆等，門票價格「HKD$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488」( 約台幣 6800 - 2000 )，門票將於 1 月 29 日上午 10 時起於 Paykool 信用卡優先購票、1 月 30 日上午 10 時起公開發售，門票由大麥及HK Ticketing平台販售。
[2026 LCK CUP] Finals Venue Announcement— LCK (@LCK) January 27, 2026
The 2026 LCK CUP is heading to Kai Tak Arena in Hong Kong!
Witness the crowning of the LCK CUP champion and see which teams will secure their spots in the First Stand. We look forward to your support for this epic showdown in Hong Kong.… pic.twitter.com/ly548likx2
