ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK Cup 正如火如荼進行當中，巴龍組 vs 遠古巨龍組戰況相當膠著，究竟哪兩隊能夠取得初陣對抗賽門票，成為電競迷矚目焦點。今日稍早，官方更宣布了總決賽周將移師香港舉辦的消息。

▼LCK CUP宣布決賽在香港舉辦。（圖／翻攝自推特）▲▼LCK CUP。（圖／翻攝自推特）

LCK Cup 巴龍組 vs 遠古巨龍目前積分均為 10 分，本周將會進入超級周 BO5 大對決，獲勝隊伍可以為組內搶得兩分，對於後續晉級季後賽形勢相當關鍵。巴龍組部分，聯賽王者 Gen.G 與去年世界冠軍 T1 都取得 4-0 全勝宰制戰績，遠古巨龍組 Showmaker 所率領 DK 取得 3-1，年輕敢拚的 BNK、新陣容磨合中的 HLE、去年世界亞軍 KT 均獲得 2-2，壓制住巴龍組的後三名對手。

隨著 LCK 戰況不斷升溫，稍早官方更宣布決賽周 2 月 28 日 - 3 月 1 日期間會在香港「啟德體藝館」進行，不僅有 LCK 三支勁旅會到場，還設有電競嘉年華、限定周邊商品銷售及應援留言牆等，門票價格「HKD$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488」( 約台幣 6800 - 2000 )，門票將於 1 月 29 日上午 10 時起於 Paykool 信用卡優先購票、1 月 30 日上午 10 時起公開發售，門票由大麥及HK Ticketing平台販售。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

推薦閱讀

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

電玩展倒數！PlayStation攤位多款新作試玩　還有主機優惠

《七龍珠》新主機遊戲公開　前往千年後未來？已故鳥山明操刀

《寶可樂園：關都》PokéPark KANTO全攻略　購票、特色一次看

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

金氏世界紀錄「最長壽動畫」！《海螺小姐》台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

《滿貫大亨》10週年豪撒「勞力士卡、蘋果全家桶」　百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光　乘坐皮卡丘邂逅30隻電系寶可夢

Ubisoft內部動盪！外媒曝員工「羞辱高層」　回辦公室政策爆離職

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

前任天堂員工Switch 2 Lite或提早登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

《七龍珠》新主機遊戲公開

萬代模型展限時五天台北登場

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

《寶可樂園：關都》全攻略

《蠟筆小新》野原家現實多少錢

《幻獸帕魯》執行長曝招人門檻

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

電玩展PlayStation攤位多款新作試玩

最新新聞

LCK Cup決賽將在香港舉辦

電玩展PlayStation攤位多款新作試玩

《七龍珠》新主機遊戲公開

《寶可樂園：關都》全攻略

前任天堂員工Switch 2 Lite或提早登場

金氏紀錄「最長壽動畫」台灣電視台首播

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出

《滿貫大亨》10週年豪撒百萬獎池狂歡登場

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366