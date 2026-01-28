不是DEI害的...前Ubisoft員工反擊陰謀論　嘆公司陷「大企業病」

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠 Ubisoft 近期因大規模重整動作再度成為話題，宣布取消 6 款遊戲、關閉 2 間工作室，並於多個據點進行裁員後，網路上隨即出現一波聲浪，質疑 Ubisoft 表現下滑與公司推動 DEI（多元、公平與共融）政策有關。對此，一名曾任職於 Ubisoft 大阪工作室的前員工近日出面反駁，直言這類說法是「陰謀論」並將問題歸咎於所謂的「大企業病」。

▼Ubisoft近期陷入內部動盪。（圖／翻攝自官網）

這名曾在去年隨 Ubisoft Osaka 關閉而離職的前員工，在社群平台發文指出，內部所推動的 DEI 倡議其實影響力有限，反而在改善職場環境、拓展南美與中東市場等方面，帶來不少正面效果。他認為，將公司經營困境簡化為 DEI 所致，並不符合實際情況。

該名開發者進一步指出，Ubisoft 目前真正面臨的問題，是大型企業常見的「大企業病」，也就是高層過於保守、缺乏創新動能導致新點子停滯。他舉例，行銷與創意部門的衰退，與內部流動率過低有關，使得公司缺乏具備線上遊戲、手機遊戲與 F2P 經驗的資深與主管級人才。此外，他也提到，Ubisoft 作為一家以法國為核心、卻在非法語地區快速擴張的跨國企業，在全球化管理上，長期面臨溝通與決策結構的挑戰，這些結構性問題並非單一政策所能造成。

針對前員工的說法，外媒向 Ubisoft 詢問回應時，公司方面選擇不予評論，另一方面，Ubisoft 在完成組織重整後，傳出總部巴黎仍計畫再裁減約 200 名員工，而《波斯王子：時之沙 重製版》遭取消，也讓部分參與人員坦言「多年心血一夕歸零」。隨著裁員、重整與作品取消接連發生，Ubisoft 的未來走向仍備受外界關注，而這場圍繞經營策略與企業文化的討論，顯然短時間內仍難以平息。