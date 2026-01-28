賣破4000萬冊！《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售...棘手疫災發生

記者楊智仁／綜合報導

隨著動畫熱潮席捲全球，由日向夏老師創作、しのとうこ老師擔綱插畫的超人氣宮廷推理神作《藥師少女的獨語》全球原作系列銷量正式突破4,000萬冊，萬眾矚目的繁體中文版小說續篇將於今年四月發售，並自即日起展開《藥師少女的獨語 (16)》特裝版事前預購活動。





《藥師少女的獨語》憑藉著考究的藥學知識、細膩的宮廷鬥爭及書中角色獨特魅力，迅速成為跨年齡層的現象級作品。本作成功地將「醫藥推理」與「後宮戀愛」完美融合，改編動畫播出後引發現象級熱潮，成為當代最具影響力的輕小說作品之一。主角貓貓以其不卑不亢、理性冷靜的性格備受喜愛，打破傳統框架，成為動漫界極具代表性的女性角色。與壬氏攜手面對逐漸白熱化的宮廷權力鬥爭與潛藏暗處的驚人陰謀。

《藥師少女的獨語 (16)》特裝版限定特典收錄「貓貓&壬氏 壓克力立牌」、「珠光明信片2入組」、「貓貓 拭鏡布」以及「特別設計書衣小說」皆收錄於「珍藏書盒」中，自即日起開放全台指定通路事前預購至2/10為止。

《藥師少女的獨語 (16)》內容簡介

皇帝的手術成功後過了半個月，到了孟冬初寒的季節，術後治療的差事由上級醫官接手，貓貓回去過她忙碌的日常生活。某日，妤看了老醫官收到的信札後當場變了臉色，「恐怕要出大事了」信上寫到近日有愈來愈多患者的身體突冒水疱。貓貓產生了不祥的預感，無奈憂心之事最終化為現實「痘瘡疫災發生」，此種時疫傳播極快且易於致命，又往往在臉部與身體留下疤痕，令人聞風喪膽，在調查痘瘡感染源頭的過程中，眾人得知震驚的事實…。