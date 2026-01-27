《鬼滅之刃 無限城》票房衝破391億日圓　距離刷新紀錄僅差16億

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，日本自 7 月 18 日上映以來票房持續攀升，官方公布最新數據指出，電影上映 192 天累計票房已突破 391.4 億日圓，距離前作《無限列車篇》僅剩約 16.1 億日圓差距，是否能改寫新紀錄備受關注。

▼《鬼滅之刃 無限城》票房衝破391億日圓。（圖／翻攝自推特）

根據統計《無限城篇 第一章》日本目前累積票房突破 391.4 億日圓，吸引超過 2604 萬 5587 人次觀影，逐步逼近日本第一《無限列車》407.5 億。緊接著電影自 8 月起於海外陸續上映，去年底為止，全球（含日本）累計觀影人次達 8917 萬 7796 人，總票房突破 1063 億 7056 萬 8950 日圓，台灣部分更是超過 8.2 億位居「全台影史票房排行第三名」

《鬼滅之刃》原作漫畫於 2016 年 2 月至 2020 年 5 月連載於《週刊少年 Jump》，漫畫全球累計發行量已突破 2.2 億冊，成為近代日本最具代表性的國民級作品之一。《無限城》電影憑藉招牌經費爆炸的戰鬥特效、還有深刻角色故事感動許多觀眾，在台灣、北美等地都已經刷新了動畫電影的票房紀錄。