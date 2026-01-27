ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮...中國銷量成長三倍

記者楊智仁／綜合報導

記憶體價格近幾個月持續飆漲，已讓不少 PC 玩家與組裝族大喊吃不消，DDR5 記憶體價格暴衝，升級成本水漲船高，就連過去被視為平價替代方案的 DDR4，如今價格也明顯上揚。在這波「記憶體危機」之下，市場甚至出現意想不到的回潮現象：DDR3 平台正悄悄復活。

▼記憶體價格飆漲，示意圖。（圖／CFP）▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

根據外媒報導，中國主機板市場近期出現 DDR3 主機板需求大幅增加的情況，相關產品的銷量據稱已是記憶體價格飆升前的 3 倍之多。除了單賣主機板外，搭配 Intel 第 6 至第 9 代處理器 的組合包也相當熱銷，顯示消費者正積極尋找更低成本的裝機方案。

報導指出，這樣的趨勢凸顯目前記憶體市場的嚴峻程度，過去只需數百美元就能入手的 DDR5 記憶體套裝，如今價格動輒突破 1,000 美元，讓不少玩家直接放棄升級新平台。即便 DDR4 價格相對 DDR5 稍低，但仍處於不穩定且高於過往水準的狀態。相較之下，DDR3 記憶體不僅供應充足，價格也明顯親民，成為目前市場上最具性價比的選擇，因此吸引部分使用者回頭選擇較舊的平台，以降低整體升級成本。

然而，產業前景仍不樂觀。據傳 SK 海力士（SK hynix）預估，這波記憶體價格危機恐怕至少會持續到 2028 年，甚至有其他業者認為，在 2031 年前都難以看到明顯改善。此外，市場也預期今年記憶體價格還可能再上漲 45%，未來壓力恐將進一步加劇。

