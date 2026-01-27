ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」　四處亂竄網起雞皮：有點噁心

記者黃冠瑋／綜合報導

2020年橫空出世的《集合吧！動物森友會》憑藉著創意療育玩法爆紅，時隔多年正當玩家以為，官方不再為遊戲更新時，如今又再度全新加入「度假飯店」系統，玩家可協助佈置客房、交付DIY製作，其中就有玩家自製充滿「蟑螂」旅館房間，讓不少網友看到都起雞皮疙瘩，「確實有點噁心」。

▼《動物森友會》玩家製中世紀華麗飯店房間。（圖／翻攝自Reddit／heyitsemjey）

▲▼《動物森友會》玩家製中世紀華麗飯店房間。（圖／翻攝自Reddit／heyitsemjey）

關於此次《集合吧！動物森友會》3.0更新，其實與先前「快樂家樂園」DLC些微類似，飯店會提供一些提示，引導玩家設計主題提供動物村民入住的特色客房。雖說玩家可以像正常玩法一樣，打造一款中規中矩的客房主題，但畢竟這款遊戲本身就是主打高自由度玩法，因此不出所料許多玩家就想出各種稀奇古怪主題客房。

其中就有一間震驚所有網友的主題房間，一名Reddit上玩家accidentalnipples 設計了一間擺放多個笨重電子產品、過時家電以及零星蟑螂的汽車旅館房間，由於畫面太過印象深刻，讓一名現實從事飯店經營者的Leilani表示，這間客房對客人來說應該非常「難忘」，這種設計展現了更新所鼓勵的玩樂自由，但現實中應該沒人會想住在這裡。

另外，也有玩家以海上度假為靈感，其中巧妙地使用了「熱帶景觀壁紙」來模擬海景，並透過辦公桌和平板電視等實用家具保持了空間的真實感，讓人走進房間過後，就彷彿來到真正度假島嶼飯店。雖說本次度假飯店評價，玩家呈現兩極化反應，但也成功再次為這款遊戲創造新話題。

Hotel Showoff! Seaside + Japanese + Ranch + Dreamy
byu/krikienoid inAnimalCrossing

推薦閱讀

