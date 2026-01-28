《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉　分析曝「關稅危害」難負荷

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2月27日上市，遊戲最終也確定將採取雙主角里昂、葛蕾斯方式揭開不為人知序幕。然而此次卻相較以往不同的是，卡普空官方並未推出典藏版提供玩家購買，對此就有知情人士爆料指出，其實都跟近期「川普關稅」實施有關，導致成本上漲，難以負荷。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂確定回歸。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

事情其實是，隨著卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2月27日上市，官方也在1月15日搶先公開玩法機制，同時也預告此次販售將分為標準版與豪華版，雖說有兩款遊戲版本給玩家選擇，但如果常接觸《惡靈古堡》系列玩家，就會知道此次竟然缺少了典藏版本。對此，遊戲業內知情人士Dusk Golem就表示，由於川普政府實施的關稅政策，導致卡普空沒有像以往的《惡靈古堡》系列作品那樣推出《惡靈古堡：安魂曲》的典藏版。

雖然卡普空官方並未解釋為何沒有典藏版，但自川普再次上任以來，不斷上漲的製造成本一直是影響遊戲開發的重要因素。在川普於2025年初宣布實施關稅政策後，遊戲產業就立即感受到了衝擊，由於遊戲和遊戲機的製造成本上升，讓各遊戲公司將成本轉嫁給全球消費者，像是2025年下半年，索尼就因為了因應關稅，提高了旗下PS5遊戲主機的價格，同樣Xbox遊戲主機也在2025年經歷了兩次價格上漲。

雖說對於玩家們而言，無疑是一大損失，但官方仍有做一些彌補措施。在此次豪華版附贈的額外內容皆改為數位獎勵，包括葛蕾絲和里昂的服裝和武器皮膚等。同時，各大零售商也提供《惡靈古堡：安魂曲》豪華版的精裝鐵盒版，以此填補玩家損失。另外，針對任天堂玩家，官方也將推出《惡靈古堡：安魂曲》限定版Switch2 Pro手把同步發售，售價定位100美元（約新台幣3,000元）。