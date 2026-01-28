ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／PokéPark KANTO草紗鎮搶先解密　超過600隻寶可夢等你找

記者蘇晟彥／東京報導

寶可夢首座常設型設施「PokéPark KANTO」（寶可樂園:關都）將在2月5日開幕，本次《ETtoday新聞雲》接受寶可夢公司邀請，搶先揭開園區神秘面紗！《寶可樂園：關都》主要分成販賣商品、擁有遊樂設施及表演的「草紗鎮」及滿滿都是寶可夢棲息的「寶可夢森林」，本篇將著重在介紹「草紗鎮」，但礙於篇幅及要留給訓練家更多驚喜，照片都會以近景為主，避免透露園區內太多細節，主要將以心得分享跟遊玩體驗介紹，現在就跟著我們的腳步一起出發吧！

圖片版權：©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

【延伸閱讀】

《寶可樂園：關都》PokéPark KANTO全攻略　購票、特色一次看

▼PokéPark KANTO 門口將會由小火龍、傑尼龜、妙蛙種子跟皮卡丘、伊布迎接訓練家入場，後方還可以看到巨大的寶可夢球。

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,PokéPark KANTO,寶可夢森林 。（圖／記者蘇晟彥攝）

草紗鎮是聚集來自全世界訓練家、寶可夢的「城市」，因此在這邊為了滿足訓練家的需求，匯集各種周邊商品、寶可夢中心、友好商店與道館。而聚集了人潮，當然也要有些娛樂活動，在固定時間內會舉辦寶可夢迎賓會、遊行表演，並設有2種遊樂設施，而就如同官方想要打造的寶可夢世界，在這裡隨處可以看到訓練家跟寶可夢共存的畫面，不管是屋頂上、角落旁，都可能遇到不同的寶可夢，大家千萬要留神注意喔！

一進入草紗鎮就會看到初代三神獸「閃電鳥、急凍鳥及火焰鳥」雕像矗立在正中央，往前繼續走就會來到草紗鎮的「寶可夢訓練家市集」，市集主要販售餐飲及裝飾用的商品（造型帽子、髮箍等）。在餐點部分，每一間商店都有著不同寶可夢的元素，像是伊布咖啡店就可以特製2款伊布及8款進化版本的造型拉花、卡比獸爆米花則是在盒蓋上放上一隻正在貪睡的卡比獸，看到絕對會是心臟爆擊，直呼超可愛。

在寶可夢市集也有隱藏任務可以執行，這部分就留給訓練家們到現場自己好好挖掘，只要「成功收集」就能兌換獎品，此外，在市集中也有販售「盲盒徽章」，可以從關都151隻寶可夢中抽選（當然是不能打開看），就看大家能否完成心願、順利收集喜愛的寶可夢徽章了！

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼餐點的外包裝都充滿著寶可夢的元素。

 ▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在遊樂設施部分，日前官方揭開造型時就吸引不少粉絲討論，就是分別以皮卡丘、伊布為主題的「皮卡皮卡大派對、布伊布伊布步遊」，每個遊樂設施都有自己的「故事」，像是皮卡皮卡大派對就是聚集 30 隻以上電屬性寶可夢負責運轉，訓練家可以坐在皮卡丘形狀的飛行座椅上，儘管在參觀當天並沒有開放有人坐上去體驗，但從下面看就覺得超級無敵可愛，尤其是動起來後更是可愛級數狂飆，雖然動作非常緩慢，但對於喜歡拍照的人來說，如果有人可以在下方幫忙拍照，絕對能夠吸引很多讚聲。

而「布伊布伊布步遊」則是伊布們的旋轉木馬，訓練家將坐上由小火馬和烈焰馬拉動的車，或搭上氣球乘具，展開夢幻的環遊世界之旅，不得不說，各種寶可夢非常之精緻，光是用看得就會融化。

當然可能對很多人來說，這些遊樂設施並不「刺激」，但畢竟讀賣樂園就在外頭，通行證也包含了樂園的門票，如果想要追求刺激的，也是能在讀賣樂園玩一圈後再進來《寶可樂園：關都》。

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

進入到表演、互動類，這絕對會是本次《寶可樂園：關都》的一大重點，首先在寶可夢中心，訓練家們將可以見到「喬伊小姐」本人跟吉利蛋，在這邊可以親自體驗「治療寶可夢」的過程，幸運的訓練家可以獲得「端寶貝球」的殊榮，工作人員還會提醒你千萬要小心，因為裡面的寶可夢受傷了，千萬不要搖晃，讓沈浸感更加倍。

當喬伊小姐把寶可夢球放在裝置上時，螢幕還會出現是哪些寶可夢進入治療，至於螢幕上的寶可夢彩蛋是什麼，大家就自己進去挖掘，此外，更療癒的是喬伊小姐也會現場詢問「有沒有人的寶可夢也受傷想要療傷」，如果身邊剛好有帶自己的寶可夢娃娃的話，只要遞上去，就會幫你擺到裝置上拍照，貼心滿點！

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢 。（圖／記者蘇晟彥攝）

進入到大家最愛的「皮卡布泡泡嘉年華」遊行，將會由4隻皮卡丘（2隻嘉年華版本、2隻正常版本）及4隻伊布（2隻嘉年華版本、2隻正常版本）與嘉年華夥伴還有夢幻泡泡機，從廣場一路扭屁屁到西獅海壬噴⽔池，整個遊行時長大約在20分鐘左右，必須說這麼近距離看到寶可夢跳舞，甚至對你飯撒，絕對是最療癒的時刻，活跳跳版本可以參考上方的影片。

最後還有大家眾所期待的「發燒友商店」（商品區），僅在《寶可樂園：關都》販售的商品的是「布伊布伊布步遊」主題商品、「寶可夢森林」與「草紗鎮」主題商品、可變身為寶可夢的周邊商品（絨毛帽跟髮箍），嘉年華系列皮卡丘、伊布之後也陸續會其他通路出現，當然，這次最驚豔的就是搭配時下流行的娃包風潮，推出可以當好容納寶可夢娃娃的包包、提袋，甚至可以將髮箍綁在上面做更換造型，超過分太過分，只能說寶可夢公司這一手真的太厲害啦！

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢,KANTO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後簡單來聊一下這次《寶可樂園：關都》的心得，對於寶可夢首座常設型設施，可以明顯感受出想要打造一個「與眾不同」的感覺，從寶可夢的大小安排、位置跟數量，到每一處的堅持，像是可以在屋頂上看到正在跟你打招呼的皮卡丘、看到正在打架的兩隻嚕嚕米快龍跟袋獸，還有在道場屋頂激戰的烈咬陸鯊、暴鯉龍等等，你一定能在這裡找到自己喜歡的寶可夢，對於粉絲來說絕對絕對是一個需要來朝聖的地方，

但必須坦白說，其實從規劃圖就可以看出來，其實《寶可樂園：關都》並不是像迪士尼樂園這樣非常龐大的遊樂園，走的路線完全不一樣，但可能是與讀賣樂園聯動綁在一起，顯現在票價上就會有點小貴，但如果能夠妥善規劃，例如早上就先進寶可夢森林，再到讀賣樂園玩一圈，接近黃昏時再去探險，或許就能更「值回票價」。此外，在受訪時媒體詢問每日開放的人數數量，官方也指出，雖然不能明確提供數量，門票也如同大家所見都銷售一空，但官方希望是可以像媒體內覽會這樣，能讓每個訓練家進來都好好的跟這些寶可夢互動，所以可能人數上就不會開放那麼多，但一切只能等到正式開幕揭曉，也預祝所有訓練家都可以順利買到門票入場，一起走進寶可夢的世界吧！

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可樂園:關都,寶可夢 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：寶可夢寶可樂園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

推薦閱讀

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地　NTT東日本頭痛：花別留在現場

賣破4000萬冊！《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售...棘手疫災發生

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉　分析曝「關稅危害」難負荷

直擊／PokéPark KANTO草紗鎮搶先解密　超過600隻寶可夢等你找

直擊／PokéPark KANTO寶可夢森林開箱　近距離摸皮卡丘心臟爆擊

不是DEI害的...前Ubisoft員工反擊陰謀論　嘆公司陷「大企業病」

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」　四處亂竄網起雞皮：有點噁心

《鬼滅之刃 無限城》票房衝破391億日圓　距離刷新紀錄僅差16億

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮...中國銷量成長三倍

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮

前Ubisoft員工嘆公司陷企業病

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

《鬼滅之刃 無限城》票房391億日圓

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

日「寶可夢樂園」設施搶先曝光

《寶可樂園：關都》全攻略

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

最新新聞

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地

《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

前Ubisoft員工嘆公司陷企業病

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

《鬼滅之刃 無限城》票房391億日圓

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮

LCK Cup決賽將在香港舉辦

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366