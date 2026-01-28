直擊／PokéPark KANTO草紗鎮搶先解密　超過600隻寶可夢等你找

記者蘇晟彥／東京報導

寶可夢首座常設型設施「PokéPark KANTO」（寶可樂園:關都）將在2月5日開幕，本次《ETtoday新聞雲》接受寶可夢公司邀請，搶先揭開園區神秘面紗！《寶可樂園：關都》主要分成販賣商品、擁有遊樂設施及表演的「草紗鎮」及滿滿都是寶可夢棲息的「寶可夢森林」，本篇將著重在介紹「草紗鎮」，但礙於篇幅及要留給訓練家更多驚喜，照片都會以近景為主，避免透露園區內太多細節，主要將以心得分享跟遊玩體驗介紹，現在就跟著我們的腳步一起出發吧！

▼PokéPark KANTO 門口將會由小火龍、傑尼龜、妙蛙種子跟皮卡丘、伊布迎接訓練家入場，後方還可以看到巨大的寶可夢球。



草紗鎮是聚集來自全世界訓練家、寶可夢的「城市」，因此在這邊為了滿足訓練家的需求，匯集各種周邊商品、寶可夢中心、友好商店與道館。而聚集了人潮，當然也要有些娛樂活動，在固定時間內會舉辦寶可夢迎賓會、遊行表演，並設有2種遊樂設施，而就如同官方想要打造的寶可夢世界，在這裡隨處可以看到訓練家跟寶可夢共存的畫面，不管是屋頂上、角落旁，都可能遇到不同的寶可夢，大家千萬要留神注意喔！

一進入草紗鎮就會看到初代三神獸「閃電鳥、急凍鳥及火焰鳥」雕像矗立在正中央，往前繼續走就會來到草紗鎮的「寶可夢訓練家市集」，市集主要販售餐飲及裝飾用的商品（造型帽子、髮箍等）。在餐點部分，每一間商店都有著不同寶可夢的元素，像是伊布咖啡店就可以特製2款伊布及8款進化版本的造型拉花、卡比獸爆米花則是在盒蓋上放上一隻正在貪睡的卡比獸，看到絕對會是心臟爆擊，直呼超可愛。

在寶可夢市集也有隱藏任務可以執行，這部分就留給訓練家們到現場自己好好挖掘，只要「成功收集」就能兌換獎品，此外，在市集中也有販售「盲盒徽章」，可以從關都151隻寶可夢中抽選（當然是不能打開看），就看大家能否完成心願、順利收集喜愛的寶可夢徽章了！

▼餐點的外包裝都充滿著寶可夢的元素。



在遊樂設施部分，日前官方揭開造型時就吸引不少粉絲討論，就是分別以皮卡丘、伊布為主題的「皮卡皮卡大派對、布伊布伊布步遊」，每個遊樂設施都有自己的「故事」，像是皮卡皮卡大派對就是聚集 30 隻以上電屬性寶可夢負責運轉，訓練家可以坐在皮卡丘形狀的飛行座椅上，儘管在參觀當天並沒有開放有人坐上去體驗，但從下面看就覺得超級無敵可愛，尤其是動起來後更是可愛級數狂飆，雖然動作非常緩慢，但對於喜歡拍照的人來說，如果有人可以在下方幫忙拍照，絕對能夠吸引很多讚聲。

而「布伊布伊布步遊」則是伊布們的旋轉木馬，訓練家將坐上由小火馬和烈焰馬拉動的車，或搭上氣球乘具，展開夢幻的環遊世界之旅，不得不說，各種寶可夢非常之精緻，光是用看得就會融化。

當然可能對很多人來說，這些遊樂設施並不「刺激」，但畢竟讀賣樂園就在外頭，通行證也包含了樂園的門票，如果想要追求刺激的，也是能在讀賣樂園玩一圈後再進來《寶可樂園：關都》。

進入到表演、互動類，這絕對會是本次《寶可樂園：關都》的一大重點，首先在寶可夢中心，訓練家們將可以見到「喬伊小姐」本人跟吉利蛋，在這邊可以親自體驗「治療寶可夢」的過程，幸運的訓練家可以獲得「端寶貝球」的殊榮，工作人員還會提醒你千萬要小心，因為裡面的寶可夢受傷了，千萬不要搖晃，讓沈浸感更加倍。

當喬伊小姐把寶可夢球放在裝置上時，螢幕還會出現是哪些寶可夢進入治療，至於螢幕上的寶可夢彩蛋是什麼，大家就自己進去挖掘，此外，更療癒的是喬伊小姐也會現場詢問「有沒有人的寶可夢也受傷想要療傷」，如果身邊剛好有帶自己的寶可夢娃娃的話，只要遞上去，就會幫你擺到裝置上拍照，貼心滿點！

進入到大家最愛的「皮卡布泡泡嘉年華」遊行，將會由4隻皮卡丘（2隻嘉年華版本、2隻正常版本）及4隻伊布（2隻嘉年華版本、2隻正常版本）與嘉年華夥伴還有夢幻泡泡機，從廣場一路扭屁屁到西獅海壬噴⽔池，整個遊行時長大約在20分鐘左右，必須說這麼近距離看到寶可夢跳舞，甚至對你飯撒，絕對是最療癒的時刻，活跳跳版本可以參考上方的影片。

最後還有大家眾所期待的「發燒友商店」（商品區），僅在《寶可樂園：關都》販售的商品的是「布伊布伊布步遊」主題商品、「寶可夢森林」與「草紗鎮」主題商品、可變身為寶可夢的周邊商品（絨毛帽跟髮箍），嘉年華系列皮卡丘、伊布之後也陸續會其他通路出現，當然，這次最驚豔的就是搭配時下流行的娃包風潮，推出可以當好容納寶可夢娃娃的包包、提袋，甚至可以將髮箍綁在上面做更換造型，超過分太過分，只能說寶可夢公司這一手真的太厲害啦！

最後簡單來聊一下這次《寶可樂園：關都》的心得，對於寶可夢首座常設型設施，可以明顯感受出想要打造一個「與眾不同」的感覺，從寶可夢的大小安排、位置跟數量，到每一處的堅持，像是可以在屋頂上看到正在跟你打招呼的皮卡丘、看到正在打架的 兩隻嚕嚕米 快龍跟袋獸，還有在道場屋頂激戰的烈咬陸鯊、暴鯉龍等等，你一定能在這裡找到自己喜歡的寶可夢，對於粉絲來說絕對絕對是一個需要來朝聖的地方，

但必須坦白說，其實從規劃圖就可以看出來，其實《寶可樂園：關都》並不是像迪士尼樂園這樣非常龐大的遊樂園，走的路線完全不一樣，但可能是與讀賣樂園聯動綁在一起，顯現在票價上就會有點小貴，但如果能夠妥善規劃，例如早上就先進寶可夢森林，再到讀賣樂園玩一圈，接近黃昏時再去探險，或許就能更「值回票價」。此外，在受訪時媒體詢問每日開放的人數數量，官方也指出，雖然不能明確提供數量，門票也如同大家所見都銷售一空，但官方希望是可以像媒體內覽會這樣，能讓每個訓練家進來都好好的跟這些寶可夢互動，所以可能人數上就不會開放那麼多，但一切只能等到正式開幕揭曉，也預祝所有訓練家都可以順利買到門票入場，一起走進寶可夢的世界吧！