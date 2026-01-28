粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地　NTT東日本頭痛：花別留在現場

記者楊智仁／綜合報導

日本東京神保町一座公眾電話亭近日在社群平台掀起討論，不僅出現排隊等候拍照的人潮，亭內還被大量鮮花包圍，宛如悼念現場般的景象，引發不少路人困惑。事實上，該地點被粉絲視為人氣動畫《鏈鋸人》的取景原型之一，隨著劇場版上映「聖地巡禮」熱潮也持續升溫。

▼《鏈鋸人》聖地巡禮熱潮升溫。（圖／翻攝自推特）

改編自漫畫家藤本樹原作的劇場版動畫《鏈鋸人 蕾潔篇》，於2025年9月19日在日本上映，短短約3個月內觀影人次突破655萬人，票房更超過100億日圓，並榮獲第49屆日本奧斯卡「優秀動畫作品賞」成績亮眼。隨著作品爆紅，片中場景也成為粉絲爭相造訪的朝聖地點。其中，主角淀治在電話亭內邂逅女主角蕾潔，並遞上花朵的經典橋段，更讓神保町這座電話亭成為粉絲心中的象徵場景，相關地點資訊在 SNS 上迅速擴散，吸引大量粉絲前來拍照、獻花。

根據日本記者於2026年1月下旬平日實地觀察，現場可見年輕族群拍照留念，或在一旁等候，電話亭內則擺放著數十朵非洲菊，有的仍包裝完整，有的甚至插在裝滿水的寶特瓶中，明顯是粉絲刻意重現動畫情境。不過現場出現花束與物品被留置在電話亭內的狀況，似乎讓營運公眾電話的 NTT 東日本感到困擾，官方指出，目前未掌握相關事件的具體發生頻率，但在例行清潔與巡查時，若發現遺留物品將依規定進行清除處理。

值得注意的是，電話亭內部還張貼了一張以日文、英文、韓文與中文書寫的提醒紙條，呼籲粉絲不要留下花束或私人物品，內容提到「如果你帶了花來，請務必帶回去，她也珍惜地把收到的花帶回家。若你重視這個地方，請使用這支公眾電話，讓它不要消失。」