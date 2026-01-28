ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂失敗主機重生！Virtual Boy登陸Switch 2　未發售新作也能玩

記者楊智仁／綜合報導

任天堂正式公布，旗下曾被視為「黑歷史」的虛擬實境主機 Virtual Boy 遊戲，將於下月正式加入 Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2 平台，並確認未來還將開放兩款當年未曾發售的作品供玩家遊玩。

▼虛擬實境主機 Virtual Boy 。（圖／翻攝自任天堂）▲▼Switch。（圖／翻攝自推特）

任天堂早在去年就曾預告 Virtual Boy 相關遊戲將以新形式登上現代主機，官方也同步公布，Virtual Boy 專用配件將推出兩種版本，正式配件售價為 100 美元（約新台幣 3,100 元），另有 25 美元（約新台幣 780 元） 的紙板版本。玩家必須持有其中一款配件，才能在 2 月 17 日 遊玩加入服務的 Virtual Boy 遊戲。

首波上線的遊戲陣容包含《Teleroboxer》、《銀河彈珠臺》、《Red Alarm》、《Golf》、《Virtual Boy Wario Land》、《3D俄羅斯方塊》以及《The Mansion of Innsmouth》等經典作品，隨著任天堂持續挖掘歷代主機資產，曾經被市場淘汰的 Virtual Boy，如今也有機會以全新形式，在 Switch 與 Switch 2 平台上迎來「第二人生」。

Virtual Boy 最初於 1995 年上市，被視為任天堂最具爭議的主機之一，眼鏡式的設計可以呈現具備 3D 立體感的畫面，但由於高價與紅黑單色顯示效果不佳，加上與 PlayStation 與 Saturn 次世代主機爭霸戰中失利，僅發售不到一年便停產。然而該平台仍誕生過幾款經典之作，如《Virtual Boy 瓦利歐樂園》與《瑪利歐網球》，在玩家心中留下獨特記憶。

