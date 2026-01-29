直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

記者蘇晟彥／台北報導

《棕色塵埃2》在台灣人氣不斷攀升，儘管先前面對先前「下架風波」，但粉絲熱情不減，一早就不少玩家衝著「溫泉王國」攤位前來，一開展官方也祭出誠意，邀請台灣、韓國加起來9位神級Coser裝扮成遊戲角色在台上較勁，福利滿滿色氣瀰漫，讓不少粉絲在台下興奮直喊，「棕色塵埃一生推！」

▼《棕色塵埃2》祭出9位神級Coser到場與粉絲同樂。（圖／記者李毓康攝）

《棕色塵埃2》本次以「溫泉油屋」打造，重現充滿異國氛圍與幻想感的「溫泉王國」，而今年再度擴大Coser數量，邀請特邀 9位人氣 Coser 出席，包含巫女葛拉娜德（ Haru 飾）、兔女郎艾尼爾（LIV）、兔女郎提爾（Seolhwa 飾）、Nyao、冰雪女王威廉明娜（Yasal 飾）、溫泉劍客班塔納（餓小璇 Miu 飾）、溫泉劍客-布萊德（小空 Sora 飾）、兔女郎達麗安（星野秀奈 XuXu 飾）及 溫泉黎維塔（紫玥桃 Sakuramomo 飾）。

官方在電玩展開展就立即祭出滿滿福利，直接邀請9位Coser登台與粉絲互動，除了直接還原遊戲內的服裝外，該給的福利也完全沒少，讓台下不少觀眾臉紅心跳，而官方這次也砸下重本，包含報到區、舞台區、足湯相會（拍照區）、命運一竿（小遊戲區）、冒汗心跳約會所、VIP集會所及週邊販售區，只要出示遊戲執行畫面就可以得到小禮物，而等級達到45等的玩家更能進入VIP區進行互動。

▼葛拉娜德。（圖／記者蘇晟彥攝）