ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

記者蘇晟彥／台北報導

《棕色塵埃2》在台灣人氣不斷攀升，儘管先前面對先前「下架風波」，但粉絲熱情不減，一早就不少玩家衝著「溫泉王國」攤位前來，一開展官方也祭出誠意，邀請台灣、韓國加起來9位神級Coser裝扮成遊戲角色在台上較勁，福利滿滿色氣瀰漫，讓不少粉絲在台下興奮直喊，「棕色塵埃一生推！」

▼《棕色塵埃2》祭出9位神級Coser到場與粉絲同樂。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

《棕色塵埃2》本次以「溫泉油屋」打造，重現充滿異國氛圍與幻想感的「溫泉王國」，而今年再度擴大Coser數量，邀請特邀 9位人氣 Coser 出席，包含巫女葛拉娜德（ Haru 飾）、兔女郎艾尼爾（LIV）、兔女郎提爾（Seolhwa 飾）、Nyao、冰雪女王威廉明娜（Yasal 飾）、溫泉劍客班塔納（餓小璇 Miu 飾）、溫泉劍客-布萊德（小空 Sora 飾）、兔女郎達麗安（星野秀奈 XuXu 飾）及 溫泉黎維塔（紫玥桃 Sakuramomo 飾）。

官方在電玩展開展就立即祭出滿滿福利，直接邀請9位Coser登台與粉絲互動，除了直接還原遊戲內的服裝外，該給的福利也完全沒少，讓台下不少觀眾臉紅心跳，而官方這次也砸下重本，包含報到區、舞台區、足湯相會（拍照區）、命運一竿（小遊戲區）、冒汗心跳約會所、VIP集會所及週邊販售區，只要出示遊戲執行畫面就可以得到小禮物，而等級達到45等的玩家更能進入VIP區進行互動。

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展，棕色塵埃2。（圖／記者李毓康攝）

▼葛拉娜德。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 棕色塵埃2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

推薦閱讀

直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

直擊／2026電玩展人潮再爆！粉絲頂冷風「搶色氣周邊」開場就狂衝

任天堂失敗主機重生！Virtual Boy登陸Switch 2　未發售新作也能玩

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地　NTT東日本頭痛：花別留在現場

賣破4000萬冊！《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售...棘手疫災發生

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉　分析曝「關稅危害」難負荷

直擊／PokéPark KANTO草紗鎮搶先解密　超過600隻寶可夢等你找

直擊／PokéPark KANTO寶可夢森林開箱　近距離摸皮卡丘心臟爆擊

不是DEI害的...前Ubisoft員工反擊陰謀論　嘆公司陷「大企業病」

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」　四處亂竄網起雞皮：有點噁心

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Virtual Boy登陸Switch 2

直擊／2026電玩展人潮再爆！

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

記憶體價格暴漲撐不住！DDR3意外回潮

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地

《寶可樂園：關都》全攻略

外媒曝Ubisoft員工「羞辱高層」

《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售

最新新聞

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

直擊／2026電玩展人潮再爆！

Virtual Boy登陸Switch 2

粉絲擠爆《鏈鋸人》電話亭聖地

《藥師少女的獨語》續篇台灣將發售

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

PokéPark KANTO草紗鎮大解密　

PokéPark KANTO寶可夢森林開箱

前Ubisoft員工嘆公司陷企業病

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366