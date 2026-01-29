ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／2026電玩展人潮再爆！粉絲頂冷風「搶色氣周邊」開場就狂衝

記者蘇晟彥／台北報導

2026台北電玩展 29日正式開展，今年選在南港展覽館1館舉辦，將一路展到2月1日，今年任天堂、傑仕登以及《棕色塵埃2》、《鳴潮》等攤位來勢洶洶，不少玩家從凌晨就頂著低溫就開始夜排，只為了搶到「限量周邊」，一開始就朝著心愛攤位奔去。

▼2026電玩展開展首日人潮炸開，不少玩家為了搶限量周邊從凌晨開始夜排。（圖／李毓康攝）

▲▼2026台北國際電玩展開幕人潮。（圖／記者李毓康攝）

今年電玩展擴大舉辦，商務區移至1樓，玩家區則維持在4樓舉辦，而根據官方公佈資料，今年超過399家廠商，包含任天堂、傑仕登、光榮特庫摩、萬代及雲豹娛樂等廠商雲集，共計超過500款遊戲。最大攤由任天堂拿下，但主要以玩家互動為主，並沒有新作發表，設置超過120台的遊戲試玩台，提供35款以上遊戲的體驗活動；而傑士登則帶來CAPCOM即將上市的三款大作《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》及《Resident Evil Requiem》，攤位上一字排開氣勢十足。

今年手遊攤位一樣熱鬧，包含《棕色塵埃2》溫泉王國舞台、Garena《三角洲行動》、《鳴潮》、《明日方舟：終末地》、《星痕共鳴》及《少女前線 2：追放》等都帶來熱鬧的舞台活動，而LOGITECH G 首度展出玩家引頸期盼的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，並深度結合 McLaren 麥拉倫頂尖賽道精神，將整台麥拉倫搬到現場，將虛擬競速的熱血快感轉化為實體感官震撼。

而為了寵粉，不少廠商都端出限定商品、周邊販售，而以色氣聞名的《棕色塵埃2》粉絲在凌晨就陸續排隊，只為了搶爆限量福袋、溫泉滑鼠墊、滿額贈的胸部徽章等，一開場就擠爆，更帶來6位Coser舞台，成為開展最熱鬧的攤位。

▼CAPCOM今年大作狂發。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 電玩展展前搶先拍 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2026台北國際電玩展開幕人潮。（圖／記者李毓康攝）

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

