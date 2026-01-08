收藏20年「FF12藥水」被爸爸喝掉　萬人驚嚇：2007就過期了

▲日本作家赤野工作發文表示，收藏20年「FF12藥水」被爸爸喝掉。（合成圖／翻攝自赤野工作X、資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

日本知名遊戲作品《Final Fantasy XII》2006年曾與三得利合作，推出仿造遊戲內藥水瓶的飲料。日本作家赤野工作收藏20年，不料日前回老家時，竟發現飲料被父親喝掉，瓶身則被媽媽拿去當花瓶。

赤野工作3日在X上發文表示，久違回了一趟老家，才發現父親未經他允許，擅自打開並喝掉了那瓶20年來從未開封的藥水。更誇張的是，媽媽覺得空瓶很漂亮，乾脆拿去當花瓶用，還插上一朵花，直接放在玄關處。

保存期限到2007年1月 網憂爸爸身體狀況

不過，飲料的保存期限基本上只到2007年1月，許多網友看完都很擔心赤野的父親，紛紛詢問：「爸爸沒事吧？」、「過期這麼久，很可能引起胃部不適，你父親還好嗎？」所幸赤野回應父親完全沒事，還嫌棄飲料很難喝、對身體不好，所以當時根本沒喝完。

▼網友指出，「藥水」2007年就過期了。（圖／翻攝自X／模範的工作員同志/赤野工作，下同）

粉絲刷梗問HP有恢復嗎？「令尊是否受到腹瀉傷害」

貼文一出，也釣出不少遊戲粉絲笑說：「恢復了9999點生命值嗎？」、「想到用藥水作花瓶，把花放在陣亡戰友的墳墓上，就令人無比動容」、「一瓶存放了20年的藥水不再是『治療藥』而是『致命毒藥』了…？想看看令尊的狀態欄，生命值是否已經完全恢復，還是因為腹瀉而受到了傷害」。

留言區狂曬傳奇藥水 也有苦主現身：被媽媽拿去當花瓶

由於當年許多玩家購買飲料後，都是作為收藏用途，所以留言區也意外變成大型粉絲聚會，有不少人曬出包裝依舊完好的「藥水」。其中，也有苦主感嘆：「所有媽媽都會把藥水瓶拿來當成花瓶嗎？我家的也是」、「藥水瓶的命運真的是變成媽媽的花瓶阿...我回老家時也看到這個場景」掀起熱議。

▼不少苦主表示，自己收藏的藥水也被媽媽當作了花瓶。