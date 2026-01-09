ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸　玩家憤懣官方急道歉：辜負信任

記者黃冠瑋／綜合報導

由影音平台bilibili所發行的刷寶撤離射擊《逃離鴨科夫》，出乎意料成為射擊遊戲黑馬，甚至銷量更是突破300萬套。然而如此亮眼的開門紅，近期遊戲口碑卻慘遭負評轟炸，原因竟是關於官方消極處理部分MOD存有惡意行為，導致玩家無法正常開啟遊戲，眼見事情越演越烈，官方緊急道歉，「辜負大家信任了」。

▼《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸。（圖／翻攝自X／@GameDuckov）

▲▼《逃離鴨科夫》慘遭惡意MOD轟炸。（圖／翻攝自X／@GameDuckov）

事情起因其實是，《逃離鴨科夫》原先就允許支援透過Steam創意工坊安裝各式MOD，讓玩家有更多不同遊戲樣貌，不過官方就在去年12月14日時曾公告，「判定某些模組內含違反使用者規範的惡意程式碼，恐導致部分玩家無法正常啟動遊戲（啟動後立刻關閉），因此對相關MOD採取下架處分」。

然而其實真正讓玩家不滿的是「官方原先消極態度」，起初發現惡意MOD時，官方就找到作者SCAV MOD，並想私下處理溝通，希望作者能把這個MOD關掉，由於其模組有加入「黑名單」機制，因此若玩家被加入Steam黑名單，只要訂閱該MOD，遊戲便會在啟動後立刻關閉，看似只要不訂閱此MOD就不會出事，但由於許多玩家會同時訂閱多個不同的MOD，在篩選上極為困難，因此很難找到真正原因，也希望官方能把主動把這個MOD做刪除，但沒想到換來的卻是官方有意私下勸說，如此不強硬態度，讓近期遊戲口碑斷崖式跌至大多負評。

不僅如此SCAV MOD作者更是有意關閉MOD留言區，並掩蓋指出問題的評論，對此眼見越來越多玩家感到極為不滿，bilibili官方趕忙公告道歉，「辜負大家信任，再次深表愧疚」，並在一周內持續封禁違規作者、下架違規作品、強化MOD相關規範。雖說目前已重新做出處理，但對玩家傷害已經造成了，因此遊戲要再度回到原先口碑，想必官方要下足許多功夫，至於後續還有待觀察。

