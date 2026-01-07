因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

記者楊智仁／綜合報導

日本政府為了遏止漫畫盜版問題、強化海外市場布局，正式出手推動「AI 漫畫翻譯」相關政策，文化廳近日宣布，將培育能夠運用人工智慧進行漫畫快速翻譯的人才，同時開發自動偵測盜版網站的 AI 系統，希望從源頭解決翻譯速度落後、讀者轉向非法網站的長年困境。

▼日本政府「AI 漫畫翻譯」相關政策。（圖／翻攝自@FRIEREN_PR推特）

日本政府指出，漫畫已被定位為「新核心產業」，但目前海外讀者需求成長速度遠超官方授權翻譯的供給，導致不少讀者轉而使用盜版資源，讓出版社每年損失高達數十億日圓，研究漫畫海外人氣的東京藝術大學兼任講師椎名由加里直言，「翻譯速度跟不上讀者期待，是盜版擴散的重要原因之一。」為改善現況文化廳將支援多所大學、專門學校與產業團體，培育能結合 AI 技術的漫畫翻譯專業人才，藉此加快正版作品的全球流通速度。

事實上，民間早已投入相關技術研發，東京大學衍生的新創公司 Mantra，在集英社、小學館等大型出版社支持下，推出可翻譯整部漫畫的 AI 工具，不僅能處理對話內容，還能保留角色說話風格與故事世界觀，目前支援 18 種語言，翻譯速度比傳統流程快上一倍，每月可處理約 20 萬頁漫畫，相當於 1,000 本單行本。

Mantra 執行長石渡祥之介表示，AI 已成功取代文字替換等基礎工作，但在語境理解、準確性與自然流暢度的調整上，仍需要人類翻譯者進行最終把關。出版社方面也已開始大量導入 AI 工具，小學館透露，已使用多款 AI 漫畫翻譯系統約兩年，AI 能自動辨識圖像中的文字、進行翻譯，甚至在譯文過長時調整對話框大小，不過最終校對與潤稿仍由人工完成，小學館目標在四年內，將海外銷售占比從目前的 3% 至 4%提升至 10%。