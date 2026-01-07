二手Steam Deck不能修還被封　官方告知「買到贓物」玩家傻眼

記者楊智仁／綜合報導

2021 年推出的 Steam Deck 熱至今還是擁有不錯人氣，不過國外近日卻傳出一起離譜案例，讓網友直呼「真的會怕」。一名玩家購買二手 Steam Deck 使用近一年後，因主機故障向 Valve 客服求助，卻被告知該設備早已被通報為失竊品，官方因此拒絕提供任何形式的維修與保固服務，即便願意自費也不行。

▼玩家二手Steam Deck「買到贓物」。（圖／翻攝自@OnDeck推特）

根據網友分享的經歷，他日前聯繫 Steam 客服，希望將 Steam Deck 送回維修，並未要求免費修理，也不期待仍享有保固，單純想自費處理故障問題，卻被 Valve 直接拒絕，理由正是該台主機在系統中被標記為「失竊」。Valve 回應也引發網友討論，雖然從法律與所有權角度來看，官方拒絕為失竊設備提供服務並無不妥，但真正令人頭痛的是，消費者在購買二手 Steam Deck 前，幾乎沒有任何管道可以事先查驗主機狀態。

更慘的是，該名玩家表示這台 Steam Deck 是一年前透過 eBay 購入，如今賣家已拒絕退款，唯一能做的僅剩向 eBay 檢舉對方涉嫌詐騙。事件曝光後，不少網友提醒務必慎選購買管道，Valve 官方其實也有販售整修（翻新）版 Steam Deck，雖然價格優惠幅度不及私人二手市場，但至少能確保設備來源正常並享有官方支援，不至於突然被判定為失竊機求助無門。