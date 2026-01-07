ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

二手Steam Deck不能修還被封　官方告知「買到贓物」玩家傻眼

記者楊智仁／綜合報導

2021 年推出的 Steam Deck 熱至今還是擁有不錯人氣，不過國外近日卻傳出一起離譜案例，讓網友直呼「真的會怕」。一名玩家購買二手 Steam Deck 使用近一年後，因主機故障向 Valve 客服求助，卻被告知該設備早已被通報為失竊品，官方因此拒絕提供任何形式的維修與保固服務，即便願意自費也不行。

▼玩家二手Steam Deck「買到贓物」。（圖／翻攝自@OnDeck推特）▲▼Steam Deck。（圖／翻攝自推特）

根據網友分享的經歷，他日前聯繫 Steam 客服，希望將 Steam Deck 送回維修，並未要求免費修理，也不期待仍享有保固，單純想自費處理故障問題，卻被 Valve 直接拒絕，理由正是該台主機在系統中被標記為「失竊」。Valve 回應也引發網友討論，雖然從法律與所有權角度來看，官方拒絕為失竊設備提供服務並無不妥，但真正令人頭痛的是，消費者在購買二手 Steam Deck 前，幾乎沒有任何管道可以事先查驗主機狀態。

更慘的是，該名玩家表示這台 Steam Deck 是一年前透過 eBay 購入，如今賣家已拒絕退款，唯一能做的僅剩向 eBay 檢舉對方涉嫌詐騙。事件曝光後，不少網友提醒務必慎選購買管道，Valve 官方其實也有販售整修（翻新）版 Steam Deck，雖然價格優惠幅度不及私人二手市場，但至少能確保設備來源正常並享有官方支援，不至於突然被判定為失竊機求助無門。

關鍵字：Steam Deck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心的攙扶超人】阿嬤跌路上臉擦傷　路過駕駛急扶起後送回家

推薦閱讀

《特戰英豪》2026第一賽季開戰　3大重點更新、神曲Toxic改編動畫

二手Steam Deck不能修還被封　官方告知「買到贓物」玩家傻眼

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥　作者生前曾參與...結尾畫面網淚崩

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

動畫瘋大哥10週年！《鬼滅》搶最多觀看、「沙沙給油」刷滿成奇觀

《無職轉生》作者首來台！角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴　網友氣炸提告：是不是本人不在乎

日「國民聲優」親吐貧困歲月：買不起麵包...靠一部動畫逆轉人生

日插畫家作品被盜用...一看是「美國安全部」　無奈問怎麼辦

航海王、我英霸榜！IMDb最強動畫滿分神回連發　還有這部突圍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

日大臣想逛同人展、忍痛缺席曝原因

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

日插畫家作品被美國安全部盜用

Steam硬體調查！Win 7玩家徹底消失

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸

《Resident Evil Survival Unit》參加台北電玩展

NC扛神主牌推出天堂經典服

最新新聞

《特戰英豪》2026第一賽季開戰

玩家二手Steam Deck「買到贓物」

《花樣少年少女》動畫藏洋蔥

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃

動畫瘋大哥10週年！

角川動漫節豪華首賣新刊一次看

羅傑又出事？傑寶脆上亂噴

日「國民聲優」親吐貧困歲月

日插畫家作品被美國安全部盜用

25年IMDb最高分動畫：航海王、我英

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366