索尼新專利「幽靈助手」曝出　玩家太菜卡關AI代操神救援

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼近期又提交了一份專利研發內容報告，其中將會加入一個名為「幽靈助手」的協助功能，該項系統將會在玩家遇到困難時，讓幽靈助手就此接管遊戲操作。對此，索尼也強調該項系統隨時都能開啟，除了能引導玩家推進遊戲進度，也能直接讓該系統AI取得遊戲的控制權替玩家代打。

▼索尼新專利「幽靈助手」曝出。（圖／翻攝自Getty images）

▲索尼新專利「幽靈助手」曝出。（圖／翻攝自Getty images）

根據外媒報導，該項專利最早是出現在2024年9月提交的專利文件當中，該「幽靈助手」系統能針對玩家卡關的部分進行自動遊玩，並自動協助完成任務。其中索尼就表示，這套AI系統代理程式是透過利用「大量玩家的遊戲畫面」以及其他各種上傳至網路資源的遊戲影片進行訓練，藉此讓該系統學會如何處理各類遊戲場景，一旦該系統能實現，這意味著困擾著玩家高難關卡，將不再是一大難題。

另外，其實索尼在過去幾年中，就持續開發多項功能，都試圖降低玩家上手遊戲難度，像是PS5上市時，就推出過「遊戲幫助」系統，透過PS5的分頁卡片即時提供短片或是圖片提示，以方便玩家在遊玩過程中隨時調取，觀看問題並找到提升技巧的訣竅。雖說某些開發者仍未使用這項系統到自己開發遊戲當中，但對於那些已經使用的人來說，無疑是一項非常實用的功能。

不過索尼所推出的遊戲輔助功能，也有出現不少反彈聲音，像是在《戰神：諸神黃昏》和《地平線 西域禁地》，就曾因為主角自言自語或身旁的NPC不斷提供解謎建議而遭到玩家批評，當時許多玩家都認為過多輔助反而是破壞了整個遊戲體驗。至於此次「幽靈助手」概念也不是第一次出現，微軟也曾在去年發表了一個由AI驅動的助手「Gaming Copilot」，功能也類似於提供遊戲支援建議。

▼幽靈助手能接管玩家卡關窘境。（圖／翻攝自wipo）

▲幽靈助手能接管玩家卡關窘境。（圖／翻攝自wipo）

關鍵字：索尼AI

