《GTA 6》會再延？美資深記者曝「尚未完成遊戲關鍵內容」

記者楊智仁／綜合報導

外界普遍看好《俠盜獵車手 6》（GTA 6）將在 2026 年年底假期檔期掀起熱潮，但如今這個時間點是否穩妥，仍存在變數。彭博社（Bloomberg）資深遊戲記者傑森・史克萊爾（Jason Schreier）近日透露，Rockstar Games 目前仍未完成遊戲的關鍵內容，與先前「開發已接近完成」的說法出現落差。

▲▼GTA。（圖／翻攝自官網）

史克萊爾日前登上Podcast 節目時表示，《GTA 6》理論上仍有機會如期推出，但前提是接下來不再出現任何突發狀況。他同時駁斥先前流出的說法，直言該作「尚未達到內容完成」的階段。史克萊爾指出，Rockstar 團隊目前不只是進行打磨與優化，實際上仍在「完成關卡與任務內容」，代表遊戲尚未進入最終定版階段。這樣的說法與先前 Insider Gaming 爆料人湯姆・韓德森（Tom Henderson）宣稱《GTA 6》已處於較成熟狀態的說法形成明顯對比。

《GTA 6》自 2022 年正式公開以來，實際開發時間已長達多年，進度緩慢也讓不少粉絲感到焦躁。不過史克萊爾在節目中呼籲玩家保持耐心，指出 Rockstar 一向追求極致完成度，而母公司 Take-Two Interactive 的財務表現也高度仰賴本作的成功，開發團隊自然不願意冒任何風險。即便目前態度較 2025 年時樂觀，史克萊爾仍坦言不能完全排除再次延期的可能性。他也補充 Take-Two 財政年度要到 2027 年 3 月才結束，意味著即使上市時間出現調整，發行方仍握有一定的時間彈性。

關鍵字：GTA 6

